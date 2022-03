Moeder van Tim blij dat politie fout toegeeft: 'Maar krijg hem niet terug'

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision.

Het bange vermoeden van Jolande Oosterbaan is uitgekomen. Het Openbaar Ministerie maakte donderdagmiddag bekend dat een agent onlangs in Waalwijk onterecht op haar zoon, Tim van der Boor, heeft geschoten. Oosterbaan had deze uitkomst al voorspeld. De 27-jarige Tim overleefde de kogel in zijn nek niet. “Het is goed dat wordt toegegeven dat er een fout is gemaakt, maar ik krijg hem er niet mee terug.”

Samen met haar dochter was Jolande Oosterbaan uit Dordrecht uitgenodigd om naar het kantoor van het Openbaar Ministerie (OM) in Breda te komen. “Ik hield rekening met een of ander sprookje, maar het werd een heel open gesprek met het OM, de Rijksrecherche en Slachtofferhulp. Er had niet geschoten mogen worden, was hun boodschap. Maar een genoegdoening was het pas wanneer Tim ermee zou zijn teruggekomen”, vertelt ze. Tim zat op de avond van donderdag 17 maart met zijn vriendin in een auto, die geparkeerd stond op het Larixplein in Waalwijk. Ze waren volgens zijn moeder een ‘blowtje aan het roken’. De politie zag in Tim een verdachte in een onderzoek naar de handel in verdovende middelen.

"Dit was ook een traumatische ervaring voor zijn vriendin."

“Maar in de wagen lagen alleen drie zakjes met coke die van zijn vriendin waren en zelf had hij helemaal geen drugs bij zich. Zelfs geen wapen. Dat had misschien nog een reden kunnen zijn om met vier politiewagens de auto waarin ze zaten te omsingelen. Eén van de zestien man die in die wagens zaten, schoot op Tim", vertelt zijn moeder. Ze weet nog altijd niet waarom. "Was zijn wapen kapot, was er iets met die agent aan de hand? Dat moet nog allemaal onderzocht worden, maar feit is dat ten onrechte is geschoten en dat had niet mogen gebeuren. Het was ook nog een traumatische ervaring voor zijn vriendin.” Jolanda vraagt zich af hoe de agent die het fatale schot heeft gelost, zo in de fout kon gaan. “Hij maakte deel uit van een arrestatieteam, daar mag je van verwachten dat de leden goed getraind zijn. Hoe kan het dan toch gebeuren dat mijn zoon in zijn nek is geschoten? Hij is gewoon doodgebloed! Nog voordat hij zijn handen omhoog kon doen, werd hij al onder vuur genomen. Mijn ex-man, Tims vader, denkt er anders over: het wapen is misschien per ongeluk afgegaan.”

"We wilden een eind maken aan indianenverhalen."