Politie schiet Tim onterecht dood, agent verdacht van dood door schuld

Foto: SQ Vision Mediaprodukties.

Een agent had 17 maart in Waalwijk niet op de 27-jarige Tim van der Boor mogen schieten. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dit bekendgemaakt. Het slachtoffer, dat geen vaste woon- of verblijfplaats had, overleed ondanks medische hulp op de plek van de schietpartij. De agent wordt nu verdacht van dood door schuld, wat zelden gebeurt na vergelijkbare incidenten.