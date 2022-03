Moeder van door politie doodgeschoten man: 'Tim had geen schijn van kans'

Foto: SQ Vision Mediaprodukties.

Jolande Oosterbaan uit Dordrecht, de moeder van Tim van den Boor (27) die donderdagavond op het Larixplein in Waalwijk werd doodgeschoten, legt de schuld bij de politie: "Een grote fout van het arrestatieteam, mijn zoon had geen schijn van kans."

Het arrestatieteam wilde Tim aanhouden in een onderzoek naar drugshandel. Waarom het team heeft geschoten wordt onderzocht door de Rijksrecherche, die geen verdere mededelingen doet zolang het onderzoek nog loopt. Moeder Jolande Oosterbaan vertelt wat er volgens haar gebeurd is: "Mijn zoon zat samen met zijn vriendin in een auto op het parkeerterrein bij een flat in Waalwijk. Ineens werd hun auto omsingeld door vier auto's met leden van het arrestatieteam. Vervolgens is Tim door de ruiten van de auto heen doodgeschoten. Zijn vriendin is met een zak over het hoofd weggevoerd. Mijn zoon heeft niet eens uit de auto kunnen stappen."

"Voor een blowtje roken, schiet je toch niemand dood."

Volgens Jolande is er niets gevonden in de auto. "Het enige wat er is gevonden bij zijn vriendin zijn drie zakjes met cocaïne, waarschijnlijk voor eigen gebruik. Ze gingen een blowtje roken in de auto. Voor een blowtje roken schiet je iemand toch niet dood." Het enige wat Jolanda kan verzinnen, is dat haar zoon heeft geprobeerd zijn telefoon te pakken. "Dat kan door het arrestatieteam uitgelegd worden als naar een wapen grijpen." Maar volgens haar is in de auto geen wapen gevonden. "Tim is onder meer in zijn nek geraakt en is doodgebloed." Ze windt er in al haar emotie geen doekjes om: "Dit is moord en een executie."

"Hij heeft niet eens de kans gekregen om zich te verzetten of te vluchten."