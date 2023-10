Man per ongeluk doodgeschoten, 60 uur taakstraf geëist tegen politieman

Tegen een lid van een arrestatieteam is dinsdag voor de rechtbank in Utrecht 60 uur taakstraf geëist omdat hij Tim van der Boor (27) in Waalwijk heeft doodgeschoten. Van der Boor werd gezocht door de politie en omdat hij vuurwapengevaarlijk was, moest een arrestatieteam hem oppakken op de avond van 17 maart vorig jaar op het Larixplein. Maar een van de leden van het team schoot per ongeluk en raakte Tim dodelijk in zijn hals.

“Ongewild en onbedoeld.” De voorzitter van de rechtbank vatte het met die woorden samen, halverwege de zitting. “Dit had nooit mogen gebeuren”, zo was zijn conclusie uit het dossier. Dezelfde mening had lid van het arrestatieteam XZ4007. Hij betuigde meteen bij aanvang van de zitting zijn spijt en zei erg mee te leven met de nabestaanden. Omdat hij in zijn werk met zware criminelen en misdaadorganisaties te maken heeft, moet hij anoniem blijven. Hij nam deel aan het proces via een videoverbinding.

In shock

De nabestaanden zijn nog in shock van de gebeurtenis. Hun zoon, broer of vriend werd op die 17e maart per ongeluk doodgeschoten, terwijl het de bedoeling was om hem, samen met zijn vriendin, aan te houden in een lopend drugsonderzoek.

Een observatieteam hield de twee al in de gaten die dag en toen ze parkeerden naast een flat op het Larixplein werd het arrestatieteam ingeschakeld. Van der Boor stond bekend als vuurwapengevaarlijk en daarom werd een speciale eenheid ingezet.

Nooit de bedoeling

De hele dag werd doorgenomen met agent XZ4007 vanaf de ochtend van die 17e maart. Duidelijk werd dat het nooit zijn bedoeling was geweest om Tim dood te schieten. Maar ook duidelijk werd dat hij ook niet precies weet wat er nou fout is gegaan.

Volgens procedure sprong XZ4007 uit de undercover politie-auto, toen ze kort na zeven uur ’s avonds strak achter de Ford Fiësta van Tim en zijn vriendin stopten. XZ4007 snelde naar het portier van Tim maar kreeg die deur niet open.

'Grote liefde'

Hij liep iets door, draaide zich om en trok zijn dienstpistool. Terwijl hij zijn beide armen bijna had gestrekt ging het pistool ineens af. Tim werd in zijn hals geraakt. Ook zijn duim werd daarbij doorboord, wat erop zou kunnen wijzen dat hij zijn handen omhoog aan het doen was, zoals gevraagd.

Aan de andere kant van de auto werd de vriendin van Tim uit de auto getrokken. Op de zitting vertelde ze de rechter dat ze geen idee had wat er nou precies gebeurde. “Een flits, een knal, glasgerinkel”, zo beschreef ze. “Ik werd afgevoerd met een blinddoek op. Ik hoorde chaos, maar wist niet wat er gebeurde. Pas ’s avonds in de cel hoorde ik dat mijn grote liefde dood was.”

De vriendin van Tim verklaarde niet boos te zijn op de AT'er, omdat die het niet expres heeft gedaan. "Maar wel op justitie", zo vertelde ze de rechter. "Tim is alleen en onnodig op straat gestorven. Ik zou daar graag over in gesprek gaan." Kleine pleister op de wonde voor de nabestaanden is dan dat de procedures van elk arrestatieteam inmiddels zijn aangepast na de dood van Tim. en een wapen minder snel op iemand wordt gericht.

XZ4007 gaf zijn fout toe, maar heeft geen idee hoe hij nou heeft kunnen schieten. "Ik schrok zelf van het schot en van het breken van het glas. Ik heb de film wel duizend keer afgespeeld, Ik ben geschrokken, denk ik. En ik moet bij de trekker zijn geweest met mijn vinger, maar ik kan niet vertellen hoe het precies is gegaan."

Maar één getuige

De rechtbank boog zich uitvoerig over de vraag hoe een pistool per ongeluk kan afgaan. Het dienstwapen had geen mankementen, zo blijkt uit onderzoek. En elke agent of lid van een arrestatieteam wordt geleerd om in zulke situaties niet de vinger op de trekker houden, maar gestrekt langs de zijkant.

Volgens deskundigen, die de verdediging raadpleegde, kan het zijn dat XZ4007 dit correct heeft gedaan, maar door een schrikreactie toch de trekker heeft overgehaald. Niemand die het weet. XZ4007 zelf niet en ook de leden van zijn team niet. Er is eigenlijk maar één getuige en die heeft alleen gezien dat XZ4007 op de juiste manier de auto benaderde.

De officier van justitie vond dat van een lid van een arrestatieteam mag worden verwacht dat hij alle procedures in acht neemt. Van hem mag meer worden geëist dan van een gewone burger of zelfs van een agent.

'Ernstige fout'

XZ4007 heeft, volgende officier, zijn vinger niet hoog genoeg op de slede gehouden. En dat is een ernstige fout op het moment dat hij zijn vuurwapen op een verdachte richt.

De gevolgen zijn groot voor de nabestaanden. Maar ook voor de AT’er, zo weet de officier. Lid worden van het arrestatieteam was de jongensdroom van XZ4007 na een carrière bij het Korps Mariniers, waar hij onder andere scherpschutter was.

Hij was net vijf maanden lid van het team en werd direct na het dodelijke schot uit zijn functie ontheven. Hij zal moeten leven met de gedachte dat hij een grote fout heeft gemaakt en dat is al een zware straf, aldus de officier. Die vond daarom een taakstraf van 60 uur op zijn plaats voor dood door schuld.

De uitspraak in deze zaak is op 31 oktober.

Beelden van na de schietpartij: