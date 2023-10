Tim (27) wordt doodgeschoten bij arrestatie: agent vandaag voor de rechter

De agent die vorig jaar maart de 27-jarige Tim van der Boor doodschoot in Waalwijk, wordt vervolgd voor dood schuld. Dinsdag staat de man voor de rechtbank in Utrecht. Wat hangt hem nu boven het hoofd?

Tim van der Boor was verdachte in een drugsonderzoek. Op 17 maart 2022 wilde een arrestatieteam hem arresteren op het Larixplein in Waalwijk. Het ging mis, toen een agent vrijwel direct schoot. Tim werd geraakt in zijn nek en overleed ter plekke.

Het Openbaar Ministerie (OM) maakte al snel bekend dat het schot onterecht, maar ook onbedoeld werd gelost. Omdat de agent niet de intentie had om te schieten, wordt hij nu verdacht van dood door schuld. En daarop staat een maximale celstraf van twee jaar.

Advocaat Geert-Jan Knoops stond al eens een andere agent bij die iemand doodschoot. "Als ze zo snel naar buiten brengen dat ze hem willen vervolgen voor dood door schuld, dan moet de officier van justitie er wel vanuit gaan dat hier geen opzet in het spel was. Als hier een veroordeling uit gaat komen, dan verwacht ik geen celstraf", zei hij vorig jaar.

'Blowtje'

De moeder van Tim, Jolande Oosterbaan uit Dordrecht, vindt het goed dat wordt toegegeven dat er een fout is gemaakt. “Maar ik krijg hem er niet mee terug”, zegt ze.

Tim zat op de avond van donderdag 17 maart met zijn vriendin in een auto, die geparkeerd stond op het Larixplein in Waalwijk. Ze waren volgens zijn moeder een ‘blowtje aan het roken’. De politie zag in Tim een verdachte in een onderzoek naar de handel in verdovende middelen.

Duidelijkheid

“Maar in de wagen lagen alleen drie zakjes met coke die van zijn vriendin waren en zelf had hij helemaal geen drugs bij zich. Zelfs geen wapen. Dat had misschien nog een reden kunnen zijn om de auto met vier politiewagens te omsingelen. Een van de zestien politiemensen schoot op Tim", vertelt zijn moeder.

Ze weet nog steeds niet hoe het zo mis kon gaan en mogelijk geeft de rechtszaak dinsdag wat meer duidelijkheid. "Was zijn wapen kapot, was er iets met die agent aan de hand? Dat is onduidelijk, maar feit is dat ten onrechte is geschoten en dat had niet mogen gebeuren.”

Tim werd doodgeschoten bij deze flat in Waalwijk.