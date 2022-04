Agent schoot Tim dood bij arrestatie: wat hangt hem nu boven het hoofd?

De agent die vorige maand de 27-jarige Tim van der Boor doodschoot, wordt verdacht van dood door schuld. Dat maakte het Openbaar Ministerie vorige week bekend. Maar wat hangt hem nu boven het hoofd?

Tim van der Boor was verdachte in een drugsonderzoek. Op 17 maart moest een arrestatieteam hem arresteren op het Larixplein in Waalwijk. Het ging mis, toen een agent vrijwel direct vuurde. Tim werd geraakt en overleed ter plekke.

Het OM maakte vorige week donderdag al bekend dat de kogel onterecht, maar ook onbedoeld werd gelost. Omdat de agent niet de intentie had om te schieten, wordt hij nu verdacht van dood door schuld. Maar wat betekent dat nu precies voor zijn toekomst?

Maximaal twee jaar celstraf

"Vooropgesteld: het onderzoek loopt nog", laat een woordvoerder van het OM weten. "Welke straf er volgt, hangt volledig af van wat daaruit komt. Een gevangenisstraf is ook niet uitgesloten." Op dood door schuld staat een maximale celstraf van twee jaar.

Het Openbaar Ministerie lijkt vrij zeker van haar zaak te zijn, gezien de snelle communicatie. Dat ziet ook advocaat Geert-Jan Knoops. Hij stond eerder al eens een agent bij die iemand doodschoot. "Als ze nu al naar buiten brengen dat ze hem willen vervolgen voor dood door schuld, dan moet de officier van justitie er wel vanuit gaan dat hier geen opzet in het spel was. Als hier een veroordeling uit gaat komen, dan verwacht ik geen celstraf."

Dat het OM zo snel met eerste conclusies naar buiten komt, heeft volgens de woordvoerder nog een reden. "Dat heeft ook te maken met de gevoeligheid van de zaak. Je wil de nabestaanden zo snel mogelijk inlichten. En als je eenmaal iets deelt, kun je beter meteen helder naar buiten communiceren. Om misverstanden en ruis te voorkomen."

Doodslag lijkt onwaarschijnlijk

Het lijkt dus onwaarschijnlijk, maar in theorie zou de agent ook nog veroordeeld kunnen worden voor doodslag. Dan zal uit bewijsstukken alleen moeten blijken dat hij doelbewust heeft geschoten.

Vooralsnog lijkt het daar niet op, maar mocht het vonnis uiteindelijk toch die kant op vallen, dan wacht de agent een maximale celstraf van drie jaar. Die grens geldt trouwens sinds 2021 alleen voor agenten. Voorheen werden zij hetzelfde berecht als 'gewone' burgers, waarvoor bij doodslag een maximumstraf van vijftien jaar cel staat.

Volgens de woordvoerder van het OM kan het nog maanden duren voor het onderzoek is afgerond. Pas daarna zal het OM de agent ook daadwerkelijk vervolgen. Het is gebruikelijk dat agenten in soortgelijke zaken een advocaat krijgen vanuit het politiekorps.

