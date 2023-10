Tim (27) door politiekogel in de hals geraakt: hoe kon het zo misgaan?

Tim van der Boor (27) had geen schijn van kans toen hij op 17 maart vorig jaar op het Larixplein in Waalwijk door een politiekogel in de hals werd geraakt. Een arrestatieteam was uitgerukt om Tim en zijn vriendin aan te houden, maar dat liep vreselijk mis. Bij de aanhouding ging een pistool af van een van de leden het arrestatieteam. De rechtbank in Utrecht buigt zich dinsdag vooral over de vraag hoe dat kon gebeuren.

De actie van het arrestatieteam werd dinsdagmorgen bijna van seconde tot seconde doorgenomen. Verdachte XZ4007, de agent wordt niet bij zijn naam genoemd, zit vanwege zijn veiligheid niet in de zaal en neemt aan de zitting deel via een videoverbinding.

Voordat hij het woord neemt over het ‘onbedoelde schot’ richt hij zich eerst tot de nabestaanden van Tim. “Het is heel erg wat er is gebeurd”, zegt hij. “Ik denk er elke dag aan. En ik ga er elke dag mee naar bed.”

'Suicide by cop'

XZ40007 werd samen met acht andere collega’s op die 17e maart opgeroepen om twee aanhoudingen te doen in een groter onderzoek. Tim stond bekend als vuurwapengevaarlijk en had ook wel eens iets geroepen over ‘Suicide by cop’, ofwel om het leven komen bij een vuurgevecht met de politie.

Terwijl een observatieteam kort na zeven uur ’s avonds Tim zijn Ford Fiesta zag parkeren op het Larixplein in Waalwijk stond het arrestatieteam standby in Sprang-Capelle. Toen het sein gegeven werd, stoof het arrestatieteam in vier auto’s naar Waalwijk. XZ4007 zat in de tweede auto en had als taak het portier van de bestuurder te openen.

Paar seconden

Toen de politieman uit de auto sprong, scheen hij bij de Fiesta naar binnen om de bestuurder te verblinden. Vervolgens probeerde hij de deur te openen, maar die zat op slot. Volgens procedure liep hij iets door en draaide hij zich om naar de bestuurder. Terwijl hij riep ‘Politie!’ trok hij zijn dienstpistool.

In een paar seconden was het gebeurd: het wapen van XZ4007 ging af en de kogel vloog door het zijraam en raakte Tim in zijn hals. Tim werd nog uit de auto gehaald, maar verloor zo snel zoveel bloed dat een reanimatie geen zin meer had. Zijn vriendin werd uit de bijrijdersstoel getrokken en afgevoerd. Later ontdekte zij pas dat ze onder het bloed zat. Ze had ook geen idee wat er was gebeurd. Ze had een knal en glasgerinkel gehoord en een flits gezien, maar had eerst geen idee dat Tim was geraakt.

Protocol

De rechtbank buigt zich de hele dinsdag over hoe het wapen van XZ4007 heeft kunnen afgaan. Zat zijn vinger op de trekker of, zoals het protocol voorschrijft, op de zijkant van het wapen? Schrok hij van een beweging van Tim?

De nabestaanden van Tim, inclusief zijn vriendin die die avond bij hem in de auto zat, komen dinsdagmiddag aan het woord. Daarna komt de officier van justitie met een strafeis.

Beelden van na de schietpartij: