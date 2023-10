Tim werd gedood door een kogel van het arrestatieteam: een reconstructie

De agent die Tim van der Boor per ongeluk doodschoot in Waalwijk stond dinsdag voor de rechter. Tegen hem werd 60 uur taakstraf geëist voor dood door schuld. Wat gebeurde er nu precies? Een reconstructie.

Agent XZ4007 is lid van een arrestatieteam en vanwege zijn gevaarlijke beroep mag zijn naam niet bekend worden. Het is zijn jongensdroom na een carrière bij het Korps Mariniers. Hij doorstaat de opleiding van 18 weken tot AT’er en is al 5 maanden aan het werk bij Dienst Speciale Interventies (DSI) als hij naar Waalwijk wordt gestuurd. De dienst is onderdeel van de Nationale Politie en kan bijvoorbeeld optreden als arrestatieteam of om een gijzeling te beëindigen.

Op 17 maart 2022 is agent XZ4007 ’s morgens vroeg al in actie. Die dag stond hij om 03.00 op om in alle vroegte een gevaarlijke verdachte elders in het land van zijn bed te lichten.

Na deze succesvolle arrestatie gaat XZ4007 naar huis om even te relaxen. Hij is standby, want het arrestatieteam kan elk moment weer ingezet worden. Op dat moment houdt een observatieteam van de politie Tim van der Boor (27) en zijn vriendin Raisa in de gaten. Zij zijn verdachten in een lopend drugsonderzoek. Tim zou handelen in hasj en wiet.

Tim verblijft meestal bij zijn moeder in Dordrecht, maar leeft ook vaak in zijn auto. Hij staat bekend als vuurwapengevaarlijk en zijn uitspraak dat hij een vuurgevecht met de politie niet uit de weg gaat, maakt het noodzakelijk dat een speciaal team hem inrekent.

Het arrestatieteam van XZ4007 wordt alvast opgetrommeld omdat de politie denkt de twee deze dag te kunnen aanhouden. Het AT met XZ4007 verzamelt om twee uur ’s middags in Tilburg in afwachting van verdere instructies. Als Tim en Raisa worden gezien in Waalwijk, verplaatst het team zich naar Sprang-Capelle om snel toe te kunnen slaan als dat nodig is.

Om 19.05 uur parkeert Tim zijn Ford Fiesta op het Larixplein aan de oostkant van Waalwijk, vlakbij het RKC-stadion. De twee kletsen wat een roken wat wiet. Ze hebben geen idee dat het arrestatieteam van XZ4007 met hoge snelheid naar het Larixplein onderweg is.