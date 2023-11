Breda wil ook een Pride: 'Acceptatie is heel erg aan het verslechteren'

Na steden als Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven moet ook Breda vanaf 2025 een eigen Pride krijgen, een festival voor de regenbooggemeenschap. Homo's, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en anderen voelen zich volgens eigen zeggen steeds minder veilig in de stad. Het nieuwe jaarlijkse evenement moet daarom zorgen voor meer tolerantie, acceptatie en veiligheid.

"De verdraagzaamheid is echt heel erg aan het verslechteren", zegt Wiesje Kuijpers van gay café Flamingoos. "Onlangs zijn er twee gasten van ons in elkaar geslagen omdat ze gewoon hand in hand over straat liepen. En iemand van mijn barpersoneel had laatst thuis een date, maar in plaats daarvan kwamen er twee jongens die hem overvielen. En ook als mensen op mijn terras zitten, wordt er vaak 'vieze homo's' naar ze geroepen. Dat gebeurt echt steeds vaker."

Alweer een Pride, zou je kunnen zeggen. Maar volgens een aantal Bredanaars is die toch heel hard nodig in hun stad, want de situatie rond queers holt achteruit. Onder aanvoering van de raadsleden Inge Verdaasdonk (SP) en Bart Lauwen (D66) trekken de 'roze' horeca en de organisaties COC en Bo Diversitie aan de bel bij de Bredase politiek.

"Het gaat ons om het gedachtegoed en we willen wat betekenen voor de maatschappij. Wij willen het gesprek op gang brengen en een stukje cultuur erbij halen. Dat is het belangrijkste. Daarom zitten naast de horeca ook belangenorganisaties aan tafel. Het is eigenlijk raar dat Breda nog geen Pride heeft, want die is echt nodig."

Een Breda Pride kan volgens haar daarbij helpen. "Maar het moet dan wel meer zijn dan alleen een regenboogvlag ophangen en bier drinken", vervolgt ze. "De Pride was altijd activistisch bedoelt en niet als een feestje waarbij je in zo weinig mogelijk kleren rondloopt."

Tijd voor actie, vindt raadslid Inge Verdaasdonk. "Nederland is wereldwijd weer gezakt op de ranglijst van tolerante landen", vertelt ze. "Ik hoor dat ook terug in Breda. Vanuit de 'roze' horeca begrijp ik dat ook veiligheid echt weer een probleem is en dat moet veranderen."

Ook Djarsy Barwegen maakt het regelmatig mee. Hij is homoseksueel en al 35 jaar actief in de 'roze' horeca van Breda. "Op straat word ik regelmatig nageroepen of uitgescholden", zo vertelt hij. "Vooral jongeren worden steeds brutaler en accepteren ons niet. Ze weten niet beter of hun geloof zegt dat het niet mag."

Maar plezier maken hoort er natuurlijk wel bij. Afgelopen zomer was er al een voorproefje in de Sint Janstraat waar Ruth Jacott op een klein podium optrad. "Het was druk en succesvol en daarmee hebben we bewezen dat het ook veel groter kan", denkt Wiesje Kuijpers die het evenement organiseerde. "Hoe we het in Breda gaan doen, wil ik eigenlijk nog niet verklappen. Er zijn grootse plannen, maar we doen het stap voor stap."

Allereerst moet de Bredase politiek van de noodzaak worden overtuigd. Wiesje en andere betrokkenen krijgen donderdag inspreektijd bij de gemeenteraad. De politiek beslist dan of ze het initiatief steunt met subsidie. "De subsidies voor volgend jaar zijn al verdeeld, dus het wordt sowieso een jaar later. De politieke partijen hebben een paar jaar geleden trouwens het regenboogakkoord getekend. Dus laat maar zien dan, want het is nu nodig."

