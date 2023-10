John werd in elkaar geslagen omdat hij homo is: ‘Veel lieve reacties gehad'

John Luijten (55) uit Dongen werd twee weken geleden in elkaar geslagen omdat hij homo is. Anoniem vertelde hij toen zijn verhaal aan Omroep Brabant. Hij is nog niet bekomen van de klappen, maar toch wil hij er nog eens over praten. En nu herkenbaar. Want het is Coming-Outdag. En John kreeg honderden lieve reacties op zijn social media.

De verwondingen in Johns gezicht zijn bijna genezen, alleen bij zijn wenkbrauw zit nog een kleine zwelling. In de woonkamer staan bossen bloemen en een flinke rij beterschapskaartjes: “Weet dat we aan je denken. Geen woorden heb ik voor deze laffe daad.” En ook online kreeg John honderden reacties. “Sterkte John, je hoeft je niet te schamen”, leest hij voor: “Ik heb ook een zoon, ook pas uit de kast. Ik leef zo met je mee."

"Anders was iemand anders de lul geweest."

Mensen die hij helemaal niet kent, uit heel het land, reageren op zijn verhaal. “Het steunt enorm”, reageert John. Dan valt hij even stil. Het komt bij hem binnen: “Het is fijn als je zoveel mensen om je heen hebt die met je meeleven en het heel erg vinden wat er is gebeurd.” Het gebeurde op zondagavond 1 oktober. John maakte via homodatingapp Grindr een afspraak met een jongen. Die kwam bij hem thuis, spoot pepperspray in zijn gezicht en sloeg hem samen met een andere jongen in elkaar. Willekeur, stomme pech, denkt John: “Als ik niet met hem had afgesproken, was iemand anders de sjaak geweest.” De mishandeling is hem niet in de koude kleren gaan zitten. Een paar dagen geleden ging John voorzichtig weer aan het werk, maar dat bleek te optimistisch gedacht: “Toen merkte ik pas welke impact het heeft gehad. Ik zat een half uurtje achter de computer en dacht: wat ben ik hier aan het doen? Nu pas besef ik wat er vorige week is gebeurd.”

"Anders denken die jongens: het is ons weer gelukt."

Toch wil hij erover praten. “Want anders denken die jongens die dit deden: het is ons weer gelukt, we maken weer een ander account aan op een datingapp en doen het opnieuw.’” Het moment om erover te praten is niet toevallig gekozen: het is vandaag Coming-Out Dag. De dag om aandacht te geven aan uit kast komen: uitkomen voor je seksuele geaardheid. Wat John is overkomen, is daar bepaald geen reclame voor. Als je beseft dat je in elkaar geslagen kunt worden omdat je homo bent, denk je wel twee keer na, toch? “Ja, dat zou ik dus heel jammer vinden”, reageert John. “Want dan hebben de jongens die mij dit aan hebben gedaan toch gewonnen.” Toch was uit de kast komen voor John niet makkelijk. Hij had 17 jaar een relatie met een vrouw en heeft twee kinderen (nu 13 en 14). Hij had zijn coming-out pas acht jaar geleden.

“Er bestaan gewoon gekken in deze wereld die dit soort dingen doen.”