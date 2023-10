Online daten kan gevaarlijk zijn: 9 tips om te voorkomen dat het misgaat

Je denkt dat je online een leuke date aan de haak hebt geslagen en maakt een afspraakje, maar zodra je de deur opent blijkt het foute boel. Het overkwam de 55-jarige John uit Dongen. Hij werd zondagavond mishandeld nadat hij met iemand afsprak via de homodatingapp Grindr. En het is niet de eerste keer dat een online date verkeerd afloopt.

Meerdere keren per jaar gebeurt het dat mensen tijdens een date slachtoffer worden van oplichters of mishandeling. En soms loopt het zelfs op een gruwelijke manier af, zoals twee jaar geleden in Boxmeer. Tonprater Frank Schrijen werd toen in elkaar geslagen, beroofd en uiteindelijk om het leven gebracht.

"Tegenwoordig weten oplichters steeds beter wat werkt."

Online daten is tegenwoordig heel normaal, maar afspreken met een vreemde blijft een risico. Vooral bij Grindr, ziet ook datingexpert Ilse Jespers. Gebruikers kunnen daar anoniem chatten. Dat is fijn als iemand nog niet uit de kast is, maar mensen kunnen zich ook anders voordoen dan ze zijn. “Homoseksualiteit wordt nog steeds niet door iedereen geaccepteerd. Mensen die kwaad willen zoeken daar hun slachtoffers.” Maar ook bij andere apps zoals Tinder gaat het weleens mis. Volgens Ilse gaat het daar vaak om oplichting en overvallen. “Het belangrijkste is om te vertrouwen op je intuïtie”, zegt ze. “Als iemand je heel snel wil ontmoeten, moet je bedenken wat daar de reden van is. En of daar niet iets achter zit.” Ilse heeft haar eigen datingsite, Matchmaker Brabant, en de profielen daarop controleert ze dagelijks. “Ik kijk naar profielfoto’s, mailadressen en wat mensen antwoorden op een aantal verplichte vragen.” Toch vindt ze het steeds lastiger worden om nepprofielen eruit te halen. “Eerst waren het bijvoorbeeld Russische stewardessen, maar tegenwoordig weten oplichters steeds beter welke foto’s werken.”

"Spreek de eerste keer zeker niet thuis af."