John werd overvallen na een afspraak via datingapp Grindr: ‘Ontzettend laf'

De overvallers die zondagavond in Dongen een huis overvielen aan de Jan Mertenslaan, hadden een afspraak met de bewoner gemaakt via de homo-datingapp Grindr. Dat vertelt de bewoner van het huis, John, aan Omroep Brabant. "Als je dit doet met als doel iemand in elkaar te slaan omdat-ie homo is, wat bezielt je?!"

Zondagavond rond half zeven kreeg de 55-jarige John een berichtje via Grindr. "Een jongen uit deze regio sprak me aan. Ik had hem nooit eerder gesproken, maar voor ik het wist waren we anderhalf uur aan het chatten." Al snel bleek dat de man thuis langs wilde komen. "Maar ik dacht: ik geef niet meteen mijn huisnummer."

In eerste instantie dacht John dat het grootspraak was. "Hij vroeg nog of ik een hond had. Hij zei dat hij allergisch was. Achteraf probeerde hij natuurlijk gewoon de situatie in te schatten." Daarna volgde een radiostilte. "Dus ik dacht: dit is gewoon fake." Toen was daar ineens een nieuw berichtje: "Hij zei dat hij vertraging had. Toen hij een foto stuurde van zijn locatie, bleek dat hij in mijn straat stond."