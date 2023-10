Jeugdbescherming aan beterende hand: extra toezicht vervalt

Het verscherpte toezicht op Jeugdbescherming Brabant (JBB) is opgeheven. Dat hebben de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid dinsdag bekend gemaakt. De inspecties stellen wel vast dat de jeugdbescherming nog niet voor elk Brabants kind passende hulp heeft, maar daar zou de JBB weinig aan kunnen doen. De jeugdbescherming stond een jaar onder verscherpt toezicht. Daarvoor was er tussen 2019 en 2022 ook al extra toezicht.

De inspecties zien het ontbreken van een vaste jeugdbeschermer voor elk kind nog steeds als een probleem, maar stellen dat de oorzaak buiten JBB ligt. Het heeft nu vooral te maken heeft met de manier waarop het in Nederland georganiseerd is. "JBB doet wat binnen haar mogelijkheden ligt om deze onwenselijke situatie zo kort mogelijk te laten voortduren." De inspecties hebben er vertrouwen in dat JBB de toegezegde beloftes kan waarmaken.

Volgens de inspecties is uit het intensieve toezicht het afgelopen jaar gebleken dat het beter gaat bij JBB. Dat werd bevestigd in gesprekken met jeugdbeschermers, medewerkers van de jeugdreclassering, de cliëntenraad en het bestuur. Een recente reorganisatie heeft volgens de betrokken partijen flink geholpen om de situatie te verbeteren.

Het afgelopen jaar is het aantal kinderen zonder vaste beschermer gedaald van 71 naar 41.

De problemen bij JBB begonnen in 2019. Toen werd vastgesteld dat de kwaliteit van de jeugdbescherming ernstig tekort schoot. Daarna werd JBB onder verscherpt toezicht gesteld. JBB wordt door de inspecties voortaan weer gevolgd in het reguliere toezicht.

