Langer toezicht op Jeugdbescherming vanwege twijfels over reorganisatie

Jeugdbescherming Brabant (JBB) komt opnieuw een half jaar onder toezicht te staan van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). JBB gaat reorganiseren, maar de inspectie vreest dat dat gevolgen heeft voor de bescherming van kwetsbare kinderen. Jeugdbescherming baalt, maar snapt de beslissing. "We maken stappen, maar we zijn er nog niet."

JBB trok in 2021 aan de bel vanwege hoge werkdruk, ziekteverzuim, vertrek van personeel en moeite om nieuwe jeugdbeschermers te vinden. JBB besloot toen even geen nieuwe cliënten meer aan te nemen, een beslissing die de organisatie zwaar viel. Ook de inspectie uitte al in 2019 zorgen over de situatie bij de Jeugdbescherming Brabant.

In onveilige of ingewikkelde thuissituaties waar kinderen bij betrokken zijn, krijgt Jeugdbescherming Brabant opdracht van de kinderrechter om in te grijpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevallen van mishandeling of moeizame echtscheidingen. Jeugdbescherming wordt ook wel de ‘intensive care van de jeugdzorg’ genoemd.

Het intensieve toezicht is niet nieuw en wordt dus met een half jaar verlengd. Reden voor die verlenging is een aanstaande reorganisatie van JBB. De inspectie vreest dat die nieuwe werkwijze gevolgen heeft voor de bescherming van kwetsbare kinderen. Na de zomer van 2023 beoordeelt de inspectie of ze vertrouwen heeft in het verbetertraject.

“Ik vind het ergens jammer dat het nodig is, maar ik vind het ook wel begrijpelijk”, vertelt JBB-bestuurder Rinda den Besten. “We hebben richting de inspectie uitgesproken waar we staan. We hebben enorme stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Zo simpel is het, daar zijn we transparant in. Dus ik snap dat ze het nog even in de gaten willen houden.”

Jeugdbescherming Brabant zegt zich na de tijdelijke instroomstop hard te hebben ingezet voor een nieuwe werkwijze. JBB wil met die reorganisatie in blijven zetten op het verbeteren van de kwaliteit en het verlagen van de werkdruk. Ook hoopt de JBB er in de toekomst met deze nieuwe werkwijze financieel beter voor te staan.