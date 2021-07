Jeugdbescherming in Brabant onder verscherpt toezicht

Archieffoto. vergroot

De jeugdbescherming in Brabant komt een half jaar onder verscherpt toezicht te staan. Het duurt nog steeds te lang voordat kinderen een vaste jeugdbeschermer krijgen, concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een nieuw rapport.

Paul Ruiter Geschreven door

Volgens de inspectie zijn de wachtlijsten in Brabant te lang en wachten kinderen te lang op hulp, al verschilt dat wel per instelling en regio. Dat komt onder meer door het grote verloop onder jeugdbeschermers en 'het ontbreken van een kostendekkend tarief', zo valt te lezen in het rapport.

Sinds 2019, toen de inspectie voor het eerst alarm sloeg over de staat van de jeugdbescherming, zijn er zeker successen geboekt, ziet de IGJ. Maar het is in Brabant vooralsnog onvoldoende. Zo is in sommige gemeenten het proces om passende zorg op gang te brengen zo ingewikkeld, dat de hulpverlening daardoor vertraging oploopt.

Crisisteam

De inspectie vindt dat het op korte termijn beter moet en gaat 'indringende gesprekken' voeren met de gemeenten. "Concreet verwachten de inspecties per direct dat de regio’s zorgen dat elk kind met een jeugdbeschermingsmaatregel tijdig een vaste jeugdbeschermer en tijdig passende hulp krijgt", aldus de IGJ.

Een crisisteam is in de maak om snel met verbeteringen te komen en een 'instroomteam' moet ervoor zorgen dat kinderen met een toewijzing voor jeugdbescherming snel worden geholpen. Werkgroepen gaan bekijken welke maatregelen nodig zijn om onder meer het hoge verloop onder jeugdbeschermers terug te dringen.

Mishandeling of echtscheidingen

In onveilige of ingewikkelde thuissituaties waar kinderen bij betrokken zijn, krijgt de jeugdbescherming opdracht van de kinderrechter om in te grijpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om gevallen van mishandeling of moeizame echtscheidingen.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en sluiten daar contracten voor met zorgaanbieders. Jeugdbescherming Brabant (JBB) is de grootste partij in onze provincie die jongeren met een zogeheten 'jeugdbeschermingsmaatregel' begeleidt.

Volgens de IGJ is 'op korte termijn verbetering' nodig bij JBB. De organisatie maakte onlangs bekend drie maanden lang geen nieuwe cliënten meer aan te nemen, omdat het te druk is en er te weinig jeugdbeschermers zijn. Spoedgevallen worden wel opgepakt. Ook bij de William Schrikker Stichting, een landelijk opererende zorgorganisatie, is in twee Brabantse regio's een patiëntenstop.

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.