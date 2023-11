NAC en Helmond Sport door amateurs uit bekertoernooi geknikkerd

Alle Brabantse clubs die dinsdagavond in het toernooi om de KNVB-beker speelden, zijn uitgeschakeld. Het meest opvallend waren de nederlagen van Helmond Sport en NAC Breda bij de amateurs van respectievelijk Spakenburg (3-1) en Quick Boys (1-0).

RKC Waalwijk verloor in een Eredivisie-onderonsje met 3-2 van FC Utrecht, dat in competitieverband dit seizoen nauwelijks punten haalt.

De amateurs van OJC Rosmalen moesten na overwinningen in de beker tegen Oss '20 (5-1) en tegen CSV Apeldoorn (1-3) het onderspit delven tegen Almere City. De Eredivisieploeg van trainer Alex Pastoor was overduidelijk een maatje te groot: 1-8.

UNA uit Veldhoven werd uitgeschakeld door De Treffers. In Groesbeek werd het 4-0.

TOP Oss en FC Eindhoven spelen donderdag tegen elkaar. Daardoor blijft er naast PSV, dat vrijgeloot is voor de eerste ronde, minimaal nog één Brabantse club in het bekertoernooi actief. Dat kunnen er meer worden, omdat FC Den Bosch (woensdag) en Willem II (donderdag) ook nog in actie komen.

