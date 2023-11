Na de dood van zijn vader vluchtte Thijs in drank, drugs en feesten

Thijs was nog maar 20 toen hij zijn vader verloor. Hij vluchtte daarna in drank, drugs en feesten. Totdat zijn moeder hem compleet van de wereld aantrof in zijn studentenhuis. Nu, negen jaar later, wordt de Tilburger zelf vader van een zoontje. "Ik dacht lange tijd dat ik alles zelf kon oplossen, maar zonder hulp kwam ik er gewoon niet", vertelt hij in de Omroep Brabant podcast 'Op de man af'.

Thijs was 20 toen zijn vader na een ziekbed overleed aan de gevolgen van uitgezaaide huidkanker. "Ik stond midden in het leven, genoot volop van mijn studententijd. En dan ineens is je vader er niet meer." Hij liet het niet merken, maar voor Thijs was het een start van een eenzame worsteling, zo vertelt hij aan journalisten Evie Hendriks en Eva de Schipper in de podcast 'Op de man af. "Twee dagen na de uitvaart hoorde ik mijn vrienden zeggen dat ze weer op stap zouden gaan. Dat vroegen ze natuurlijk niet aan mij, maar toen dacht ik wel: shit, mijn vader is net overleden en bij hen gaat het leven gewoon door. Dan sta je er voor je gevoel echt alleen voor." Thijs dacht altijd dat hij goed over zijn gevoelens kon praten. "Toch voelde ik dat mensen niet precies wisten wat er in mij omging. Ik voelde toch een bepaalde rem." Het rouwproces veranderde hem. "Ik werd geslotener, ging op zoek naar afleiding."

"Eerst ging ik al twee of drie keer in de week stappen, dat werd toen nog meer. Alles om dat verdriet maar te vergeten." Zijn vluchtgedrag liep steeds verder uit de hand. "We hebben die nacht van alles gebruikt en van alles gedaan. De laatste ging volgens mij rond half 5 's middags pas naar huis." Thijs had al uren niets van zich laten horen, waardoor zijn familie ongerust werd. "Mijn moeder was hartstikke bezorgd. Terecht ook," vertelt hij. "Ze stond ineens in mijn studio. Daar zag ze mij liggen in die bende. Ik was behoorlijk van de wereld dus kan me dat moment niet meer herinneren."

