'Therapie? Dat hoort niet' zeiden Diego's ouders nadat hij uit de kast kwam

“Op zo’n jonge leeftijd in therapie gaan? Dat hoort niet. Dat is niet normaal." Dat kreeg Diego González-Clark op zijn 18e te horen toen hij zijn ouders thuis in Wouw vertelde dat hij op mannen viel. Nu, jaren later, is therapie voor hem hetzelfde als boodschappen doen. "Als ik mezelf verwaarloos dan heeft mijn kind daar minstens zoveel last van."

Samen met zoontje Sem (2) woont Diego in Amsterdam waar hij vooral bekend staat als (musical)acteur, presentator en model. Daarnaast ging hij in 2022 op zoek naar zijn 'Prince Charming' in de gelijknamige queer datingshow op Videoland. "Maar de mensen in Wouw kennen mij van vroeger en weten van mijn situatie af. Dat ik alleenstaand ben en een geadopteerde zoon heb, daarom komen ze vaak naar me toe als ik in Brabant ben. Dat zie ik als iets heel fijns: een gesprek starten over mentale gezondheid kan in een dorp."

Zijn mentale gezondheid speelt een belangrijke rol in zijn leven, mede daarom is Diego dit jaar ambassadeur van Movember. Diego komt uit een gezin van harde werkers. "Mijn ouders hadden eetcafé In Den Veehandel in het dorp. Dat was hard werken met z’n allen. Ik kon ontsnappen door op m’n kamertje te gaan zingen en dansen." Vlak nadat de 18-jarige Diego uit de kast kwam, wilde hij met een psycholoog gaan praten. "Dat raadde mijn ouders me af. "Als je daar nu al aan begint, op zo’n jonge leeftijd, dan klopt er iets niet", zeiden ze. Die reactie was 'niet handig', blikt Diego terug.

"Wanneer je op jonge leeftijd je identiteit aan het vormen bent is het juist cruciaal dat je daar de juiste begeleiding in hebt. Als je dan hoort dat therapie niet goed is of dat je ouders het niet accepteren, kan dat bepalend zijn voor de rest van je leven." Jarenlang had de acteur het gevoel dat psychische hulp zoeken niet normaal was. "Maar de vele afwijzingen bij castings hakten erin. En het werk wat ik daarnaast deed, modellenwerk en tv commercials, draaide allemaal om uiterlijk. "Ik ben uiteindelijk pas op mijn 26e met iemand gaan praten. Ik dacht toen: Waarom zouden er zoveel specialisten zijn als het niet normaal zou zijn? Die mensen zijn er met een reden."

