Rijles met 154 kilometer per uur: CBR-directeur kan er niet om lachen

"Als je tijdens je rijlessen al leert om te hard te rijden dan is er iets mis." Met die woorden reageert Alexander Pechtold, directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), op een opmerkelijke rijles die een leerling dinsdagavond kreeg. De lesauto met de leerling achter het stuur reed met een vaart van 154 kilometer per uur en haalde op de A2 bij Boxtel een politiewagen in. Even later werd de lesauto van de weg gehaald.

De lesauto reed niet alleen veel te hard, maar slingerde ook over de weg en reed lang en onnodig links op de A2. De rij-instructeur wilde de 17-jarige leerling duidelijk maken dat hard rijden nauwelijks tijdwinst oplevert. Zo luidde zijn verklaring volgens de politie. Niet een heel sterke smoes, zo vindt CBR-directeur Pechtold. Hij vindt het wel positief dat een instructeur met een leerling in het donker de snelweg op gaat en hem 130 laat rijden waar dat kan. "Dat is alleen maar goed, want overdag mag je maar honderd. Dus wanneer je 's avonds 130 mag rijden, moet je dat ook wel een keer oefenen. Maar met meer dan 150 per uur ben je echt fout bezig. Terwijl een rijschoolhouder mensen juist moet leren om verantwoord te rijden." Hugo Mentink uit Reusel, secretaris van de Vereniging Rijschool Belang, is het daarmee eens. Volgens hem zijn er ook andere manieren om een leerling duidelijk te maken dat het geen zin heeft om hard te rijden. In een onderwijs-leergesprek bijvoorbeeld. Daarin kun je volgens hem dan meteen ook uitleggen wat de gevaren zijn van te hard rijden. CBR-directeur Pechtold maakt zich wel eens zorgen over rijschoolhouders, zo geeft hij woensdag aan. "Er zijn ontzettend veel goede, maar er zitten ook cowboys tussen die niet bezig zijn met goed lesgeven, maar gewoon snel een boterham verdienen." De goede rijscholen lijden volgens hem onder de 'enkele slechte'. Het toezicht moet volgens hem verbeteren om een betere kwaliteit te kunnen garanderen. Iets waar het ministerie volgens hem samen met de branche momenteel hard aan werkt. Een geval als dit laat volgens Pechtold zien dat dit nodig is. LEES OOK: Lesauto raast slingerend en met 154 kilometer per uur over snelweg: boete