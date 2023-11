Fresku vindt optreden nog steeds spannend: 'Maar het komt altijd goed'

Voor de Eindhovense hiphopartiest Fresku (37) wordt optreden nooit routine. "Je staat op een verhoging en duizenden mensen verwachten iets van je, dat is niet normaal." Zaterdag treedt hij op tijdens het jazzfestival 'So What's Next' in het Muziekgebouw in Eindhoven. En hij vindt dat spannend. Net als de lancering van zijn EP twee weken geleden. Hij stuurde acht nummers de wereld in, als voorbode van zijn album 'Leren Leven'. Inderdaad, iets waar hij zelf ook nog elke dag mee bezig is. Hij vertelt er woensdag over in het tv-programma 'KRAAK vraagt door' bij Omroep Brabant.

Met zijn 15 jaar ervaring als rapper denkt hij nu dat het er voor hem gewoon bij hoort: spanning voor een optreden. Hij heeft ook een methode om ermee om te gaan: "Ik zeg het gewoon tegen het publiek: ik ben heel zenuwachtig, maar als jullie zo lief naar me blijven kijken, komt het vast allemaal goed." Is hij niet een beetje een 'softie' verdwaald in die toch wat stoere hiphop-wereld.? "Klopt," zegt hij, "maar ik heb gemerkt dat als ik met stoerheid over mijn zenuwen heen stap dat het dan alleen maar erger wordt."

Huilen

Zijn zachtaardige karakter komt ook op zijn nieuwe album 'Leren leven' naar boven. Maar soms schetst hij ook een somber en zelfs apocalyptisch beeld van onze wereld. Zoals in de clip bij het nummer 'Ruimteschip' waarin hij met zijn zoon vlucht uit een brandende stad. "Ik kan doen wat ik doe omdat ik zo gevoelig ben, maar dat heeft ook een keerzijde." Nieuws, zoals nu uit Gaza komt keihard binnen. "Daar heb ik echt om moeten huilen."

Het valt hem nu op in gesprekken dat de conclusie dan vaak is: de mens is slecht. Hij zou het kwalijk vinden als dat geloof zou gaan overheersen. "Haat en boosheid, het zijn sterke krachten. De liefde is minder opvallend maar ook heel sterk." En hij denkt dat we daar dan maar beter in kunnen geloven.

Reddingsboei

Acht nieuwe nummers heeft hij nu de wereld in gestuurd. Een fan gaf de volgende reactie: "Het is een plaat om je aan vast te klampen." Alsof het over een reddingsboei gaat. Fresku vindt het een mooi compliment. "Eigenlijk," zegt hij, "doe ik hetzelfde. Ik klamp me ook vast aan mijn eigen teksten."

Want alle adviezen die daarin voorkomen zijn ook aan hemzelf besteed. "Soms voel ik me een fraudeur omdat ik me niet aan mijn eigen adviezen hou. Maar in mij zit de man die ik kan worden en die maakt die teksten, maar ik ben die man nog lang niet."

