Zo beleefde scheidsrechter Danny Makkelie de reanimatie tijdens PSV-Ajax

De wedstrijd tussen PSV en Ajax werd afgelopen zondag kort stilgelegd door een reanimatie op de tribune. ESPN laat nu zien hoe scheidsrechter Danny Makkelie tot zijn besluit kwam.

In een korte video is de communicatie van de scheidsrechters te horen. Vierde man Erwin Blanc is de eerste die in de gaten heeft dat er een reanimatie plaatsvindt op de tribune. “Even voor jullie beeld: er wordt gereanimeerd op de tribune”, laat hij weten aan de scheidsrechter en zijn assistenten. Op dat moment geeft het publiek ook het signaal om de wedstrijd stil te leggen en besluit scheidsrechter Danny Makkelie dat advies te volgen.

"Uit respect leggen we het stil.”

Op de achtergrond hoor je de vierde man verder praten met waarschijnlijk de trainers. “Uit respect leggen we het stil.” Ondertussen spreekt Makkelie met PSV-speler Joey Veerman. De middenvelder reageert geschokt wanneer hij hoort wat er aan de hand was. “Nee joh, ik dacht dat er een bekertje was gegooid. Maar wat mooi van het publiek zeg. Onze dokter is een traumachirurg. Ik zag hem al die kant opgaan.”

"Dat is een buitengewoon mooi signaal van de supporters."

Makkelie zelf reageert na de wedstrijd ook nog voor de camera en vat de situatie samen. “Ik had eerst niet door wat er op de tribunes gebeurde. Maar op een gegeven moment zie je wel het publiek zwaaien. Dat is een buitengewoon mooi signaal van de supporters. Zij onderkenden dat het iets ernstigs was. Dan stop je meteen want het is een flinke impact voor de mensen eromheen. Jason Sol, de man die werd gereanimeerd werd vervolgens uit het stadion begeleid. Achteraf bleek dat hij een epileptische aanval had gekregen. Een dag later werd hij ontslagen uit het ziekenhuis.