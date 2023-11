Snel nog even een doekje over het familiegraf, want het is Allerzielen

Tonia Koevoets verzorgt daags voor Allerzielen liefdevol de laatste rustplaats van haar opa en oma op het kerkhof in Sint Willebrord. Veel dorpelingen waren haar al voor, want overal sieren witte en gele chrysanten de graven. “Als er geen bloemetje bij een graf staat, dan kijk ik altijd of ik er nog eentje over heb. Anders vind ik het zielig."

Het graf van de opa en oma van Tonia ligt er eigenlijk altijd keurig bij. Toch vindt ze steeds opnieuw een reden om haar doekje over het natuurstenen monument te halen. “Ik doe dit regelmatig. Ook een beetje voor mijn moeder want zij is 91 en kan het niet meer bijhouden. Ik neem haar daarom soms hier mee naartoe zodat ze kan zien dat het netjes is.”

Op Allerzielen bidden katholieken voor hun overleden dierbaren. Bloemen en een bezoek aan het graf horen bij de traditie. “Ik sla geen jaar over en ik doe het graag”, vertelt Jan van Peer terwijl hij druk in de weer is bij het familiegraf van zijn ouders en grootouders. “Wanneer ik hier ben, zie ik ze allemaal weer even voor me. Dat geldt ook voor mijn zus die veel te jong is overleden en mijn oom en mijn tante. Ze liggen allemaal naast en bij elkaar en nu zijn ze toch even dichtbij.”

“Er zijn er zoveel die bij ons zijn weggegaan”, mijmert Tonia. “Zoals mijn oom die op dezelfde dag jarig is als ik. Ik vind het jammer dat ik hem niet bezoeken kan omdat hij geen grafmonument heeft. Daarom heb ik weleens moeite met de generatie van nu. Je ziet ze hier één keer per jaar met een pot chrysanten. Dan hebben ze voor hun gevoel hun plicht gedaan en komen daarna niet meer terug. Het is jammer dat de traditie afneemt.”