Code geel en thuiswerkadvies: dit is wat je van storm Ciarán gaat merken

We gaan donderdag last krijgen van heel harde windstoten, weet weerman Rico Schröder van Weerplaza. Vanaf tien uur geldt weercode geel in Brabant en de ANWB geeft het advies om thuis te werken. Maar ondanks dat alles lijkt het erop dat de gevreesde herfststorm Ciarán onze provincie over gaat slaan.

"Tot een storm gaat het niet komen in Brabant", zegt Schröder in radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant. "Het zijn vooral zeer zware windstoten die we gaan krijgen in Brabant. Daarom geldt hier ook code geel tot acht uur vanavond. Dat is vooral bedoeld als waarschuwing." We moeten volgens de weerman wel rekening houden met windstoten van zo'n tachtig kilometer per uur. Direct aan zee komt het donderdag tot windkracht negen. In onze provincie zal de hardste wind daarom door het westen waaien. "Wat verder naar het oosten waait het ook stevig, daar hebben we sowieso windkracht zes te pakken vandaag. Maar de windstoten zijn met zestig tot zeventig kilometer per uur iets minder zwaar", zegt Schröder.

"Het blijft behoorlijk onstuimig komende tijd."