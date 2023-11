Tips om storm Ciarán te doorstaan en wie je moet bellen als het misgaat

Storm Ciarán is in aantocht en het KNMI heeft voor donderdag code geel afgekondigd. Ook raadt de ANWB aan om thuis te werken en niet de weg op te gaan. Er kunnen donderdag windstoten tot zo'n 90 kilometer per uur ontstaan en het wordt zeer onstuimig, volgens Weerplaza. Bereid je dus goed voor. Deze tips kunnen helpen.

Huis en tuin

Het is een open deur, maar maak vóór de storm begint nog even een rondje om het huis. Verzekeraar Interpolis weet wat het vaakst fout gaat en waar je dus op moet letten:

Zet de tuinstoelen en de trampoline binnen of veranker ze.

Zorg dat de zonwering of luifel is ingerold.

Check of er overhangende of dode takken in de boom in de tuin zitten.

Parkeer je auto liefst binnen in een garage, maar in ieder geval niet onder een boom.

Check of de dakrand en de dakpannen nog stevig vastzitten.

Hetzelfde geldt voor vlaggenmast, schotel en antenne.

Doe de ramen en deuren dicht.

Verkeer

Het allerbeste is om niet met de auto de weg op te gaan, maar als je echt niet anders kan weet de ANWB hoe je het veiligst je weg door een storm stuurt:

Laat je snelheid zakken en hou veel meer afstand, zo heb je meer tijd om te reageren.

Hou twee handen aan het stuur, maar rij niet krampachtig.

Ben je bewust van mogelijke windvlagen of juist onverwachte luwtes als je bijvoorbeeld langs een gebouw of vrachtwagen rijdt.

Rij niet met een (lege) aanhanger of caravan.

Treinen

De NS geeft aan door de storm geen grote ingrepen te doen in de landelijke dienstregeling. Doordat het zwaartepunt in Zuidwest-Nederland ligt zijn alleen daar veranderingen. Treinen van en naar Zeeland worden losgekoppeld van diensten over de rest van Nederland. Daarom pendelen donderdag treinen tussen Roosendaal en Vlissingen en Roosendaal en de randstad. Dit heeft geen gevolgen op de rest van het treinverkeer. De veranderingen zijn doorgevoerd in de reisplanner-app, laat een woordvoerder weten.

Internationale reizigers kunnen ook last krijgen van de storm. Mocht dat het geval zijn, dan kunnen zij hun reis kosteloos omboeken of annuleren.

Ga niet het bos in

Behalve de weg, kun je ook het bos beter mijden. Het gevaar van omvallende bomen of vallende takken is groter tijdens een storm. Ook in de dagen na de storm kun je beter nog even wegblijven uit het bos.

Ook is het verstandig de Biesbosch te vermijden. De storm kan daar voor een fikse stijging van het water zorgen, waardoor wegen en wandelpaden onder water komen te staan.

Als het toch misgaat

Als er toch iets gebeurt kun je maar beter de hulpdiensten inschakelen. Maar niet elke omgevallen boom betekent dat je meteen 112 moet bellen. Voor sommige dingen heb je de gemeente nodig, of moet je zelf oplossen. De brandweer weet wie je wanneer moet bellen:

Instortingsgevaar is acuut gevaar: bel 112.

Losgeraakte dakpannen of gevelplaten, geen spoed, wel de brandweer: 0900 0904.

Boom dreigt op de weg te vallen, geen spoed, wel de brandweer: 0900 0904.

Boom is in de berm langs de openbare weg gevallen: meld bij de gemeente.

Boom is in de tuin omgevallen: zelf opruimen (maar wacht tot de storm voorbij is).

