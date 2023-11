Verkiezingen worden in Brabant 'een gevecht om de grond'

Grond en ruimte zijn schaars, in Brabant. Niemand weet precies hoe ons landschap er over tien jaar uit ziet. Is er dan nog plek voor grootschalige veehouderij? Het is een van de belangrijkste verkiezingsthema's hier in de provincie. Het probleem is dat Brabant helemaal geen lange termijnvisie heeft, over hoe de ruimte moet worden ingedeeld. Dat zegt hoogleraar Ruimtelijke Ontwikkeling Joks Janssen in de podcast 'Brabant op weg naar 22 november'. Maar toch moeten er nú keuzes worden gemaakt.

Nieuw kabinet, nieuw beleid Met de val van het kabinet is het er allemaal niet makkelijker op geworden zegt Roijackers. "De provincie wacht bijvoorbeeld nog steeds op de uitgewerkte mogelijkheden voor boeren als het gaat om minder vee of het verplaatsen van bedrijven. Zonder die duidelijkheid is het moeilijk plannen maken."

Emissiearme vloeren Dat boeren in Brabant verplicht een emissie-arm stalsysteem moeten aanschaffen noemt hij 'domme' innovatie. Het is geen oplossing voor een bestaand probleem. Onlangs bleek dat de nieuwe verplichte stalvloeren voor melkvee helemaal niet zorgen voor minder stikstofuitstoot.

Innovatie blijft het toverwoord in Brabant. Inzetten op nieuwe technieken en bijvoorbeeld nieuwe teelten kan heel nuttig zijn. Denk aan het telen van gewassen die kunnen worden gebruikt bij de bouw van huizen, zegt Roijackers. Ook Janssen is voorstander van innovatie. "Maar dan wel slimme." Ontwikkelingen op het gebied van de eiwittransitie en kweekvlees bijvoorbeeld.

Grondpolitiek Volgens Roijackers zou je in een ideale situatie wel 15 jaar nemen voor radicale veranderingen. Maar die tijd is er niet en dat maakt het lastig. "We moeten heel goed nadenken voor we onomkeerbare keuzes maken." Dat het 'het gevecht om de grond' zal worden, daar zijn alle drie de gesprekpartners het over eens. Janssen: "Maar je moet wel kiezen waar je de grond voor wilt gebruiken."

Melkveehouder Tim de Wit snakt naar duidelijkheid. Door het vooruitschuiven van keuzes weten (jonge) boeren niet waar ze aan toe zijn. Daardoor kunnen belangrijke keuzes over investeringen niet gemaakt worden. Hij benadrukt dat veel jonge boeren graag mee willen in verandering en ook echt wel zien dat het anders moet, maar dan willen ze wel weten hoe.

