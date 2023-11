Man (18) opgepakt omdat hij geschoten zou hebben na bedreiging

Een 18-jarige man uit Gilze is donderdag rond middernacht aangehouden omdat hij geschoten zou hebben aan de Textielstraat in Tilburg. Ook een 22-jarige vrouw uit Tilburg is opgepakt.

Rond middernacht kreeg de politie een melding van een bedreiging aan de Textielstraat. Daarbij zou op straat geschoten zijn. Agenten ontdekten al snel dat de verdachte in een hotel aan de Hub van Doorneweg verbleef. Daar is hij aangehouden. De vrouw verbleef bij hem in het hotel en is ook aangehouden. De man is hoofdverdachte in de zaak. De politie doet verder onderzoek naar wat er is gebeurd. Een man uit Biezenmortel heeft aangifte gedaan van bedreiging.