Man (27) misbruikt tieners: jaar cel en opname in kliniek geëist

Tegen een man van 27 uit Halsteren is donderdag in de rechtbank van Breda een jaar cel geëist wegens het misbruiken van twee kinderen. Een van 14 jaar uit Halsteren en 12-jarige uit het Zeeuwse Tholen. Na het uitzitten van de gevangenisstraf zou hij twee jaar naar een kliniek moeten voor een behandeling. Ook wil het Openbaar Ministerie de verdachte een contactverbod opleggen met zijn slachtoffers. Justitie wil hem zo komende jaren uit de samenleving weren.

De verdachte zou over een periode van zes jaar op misleidende wijze zijn slachtoffers online hebben benaderd. Het uiteindelijke doel was om een seksafspraak te kunnen maken. Deze manier van contact leggen via internet staat ook bekend als grooming.

Volgens justitie is vastgesteld dat er fysiek contact is geweest. Verder zijn de slachtoffers onder druk gezet en is sprake geweest van aanranding en mishandeling. De man wordt verder beschuldigd van het verspreiden van kinderporno en seksueel getinte beelden waarop hij zelf te zien was. De verdachte bleek bovendien in het illegale bezit van een pistool.

Justitie kan zich vinden in het advies van de reclassering om de verdachte na het uitzitten van de straf twee jaar te laten opnemen in een kliniek. Verder zou hij nog eens een jaar de cel in moeten, wanneer hij zich de komende vijf jaar niet aan de voorwaarden houdt of op een andere manier de fout ingaat. Volgens justitie had de man moeten weten dat zijn slachtoffers minderjarig waren.