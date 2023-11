Björn van der Doelen z'n ode aan jaren 80: 'Overzichtelijk en geen gezeik'

Sigaretten op tafel bij een verjaardag, zonder autogordels achterin op vakantie naar Frankrijk en vooral geen belerend gezeik over wat er allemaal niet goed voor je was. Nee, voor Björn van der Doelen zijn de jaren tachtig een decennium om naar terug te verlangen. Bekijk hier zijn ode aan de jaren tachtig. Een tijd van ver voor de mobiele telefoon en vol kleurrijke kleding en meiden met gigantische kuiven. Omroep Brabant Radio duikt deze week in Het Gevoel van de Jaren 80. We stappen in een tijdmachine en gaan zo’n 40 jaar terug in de tijd. De hits uit die tijd en de vergeten parels hoor je van 6 tot en met 12 november. Op de radio bij Omroep Brabant, tijdens 'Het Gevoel van de Jaren 80'.