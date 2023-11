Even geen beklimming Sint-Jan na storm: 'Lopen alle steigeronderdelen na'

Wie graag 'De Avontuurlijke Klim' zou willen maken naar de top van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch heeft deze vrijdag pech. De steigers zijn afgesloten na de storm Ciarán van donderdag.

"Het grote doek aan de voorkant van de grote steiger is gescheurd", laat een woordvoerster van de stichting Nationaal Monument Sint-Jan vrijdagochtend weten. "We willen, gezien de windkracht van donderdag, alle steigeronderdelen voor de zekerheid nalopen."

'Geen schade aan de kathedraal zelf, gelukkig!'

Die extra check kon donderdag, omdat het tot laat in de avond waaide, niet plaatsvinden.

"Er is zeker geen schade ontstaan aan de kathedraal zelf, gelukkig", laat de woordvoerster weten. "We verwachten dan ook dat we zaterdag gewoon geopend zijn."

Adembenemend uitzicht

Wie zich opgeeft voor 'De Avontuurlijke Klim' kan de Sint-Janskathedraal eens van de bovenkant bekijken. Op bijna vijftig meter hoogte kunnen deelnemers vervolgens samen met een ervaren gids een wandeling maken over de daken van de kathedraal. Je zal volgens de organisatie versteld staan van de prachtige architectuur terwijl je over de nok van het dak loopt en rond de Vieringtoren navigeert. "Als je je omdraait, word je beloond met een adembenemend uitzicht op de stad en de omgeving."

De opbrengst uit de kaartverkoop wordt besteed aan de doorlopend noodzakelijke restauratiewerkzaamheden aan de kathedraal.

Veel geweld

De storm Ciarán trok met veel geweld over Brabant en ging soms gepaard met windsnelheden tot bijna 100 kilometer per uur. Enkele mensen raakten (licht)gewond door het natuurgeweld. Bomen ging om, auto's werden geplet en wegen lagen bezaaid met takken. Hier kun je teruglezen wat voor gevolgen de storm had in onze provincie.