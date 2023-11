De bekendste drugsbaron van Brabant: is dit de échte Ferry Bouman?

We leerden hem de afgelopen jaren kennen als charmante, maar keiharde drugsbaas: Ferry Bouman. Na drie seizoenen Undercover en een film, is vanaf vandaag ook Ferry: De Serie te zien op Netflix. Je zou haast vergeten dat het personage van Frank Lammers ooit losjes gebaseerd werd op de praktijken van een échte Brabantse schurk: Janus van Wesenbeeck. Benieuwd naar deze ex-drugsbaron van het zuiden? Bekijk het in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.

