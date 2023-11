De A50 tussen Oss en Ravenstein wordt eindelijk verbreed

De snelweg tussen knooppunt Paalgraven bij Oss en knooppunt Ewijk in Gelderland krijgt drie rijstroken per richting, in plaats van twee. Ook komt er een nieuwe brug over de Maas bij Ravenstein voor landbouwverkeer en fietsers.

Er wordt al langer gezocht naar oplossingen voor de fileproblemen op de A50 bij Ravenstein op te lossen. Er werd bijvoorbeeld gedacht aan het aanleggen van spitsstroken of om de brug over de Maas te verbreden naar vier rijstroken per richting. Uiteindelijk kiest het ministerie van Verkeer en Waterstaat er nu voor om de weg van Oss tot aan Ewijk te verbreden van twee naar drie rijstroken. Voor de verbreding van de snelweg moet de brug over de Maas bij Ravenstein aangepast worden. Om plek te maken voor de extra rijstroken moet de aparte weg voor fietsers en landbouwverkeer over de brug verdwijnen. Zij krijgen een nieuwe brug langs de bestaande brug. Werk begint niet voor 2028

Daarnaast wordt ook knooppunt Bankhoef breder gemaakt. De afslag naar Ravenstein wordt een stukje verplaatst zodat vrachtwagens makkelijker snelheid kunnen maken voor ze moeten invoegen. En komen er meer parkeerplekken op de verzorgingsplaatsen De Ganzenven en De Gagel. Ergens rond 2028 kunnen de plannen ook echt uitgevoerd worden.