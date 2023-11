Oproep van een Amsterdamse moskee: 'Doe aangifte tegen Mikkers'

De voorzitter van een moskee in Amsterdam doet een oproep om aangifte te doen tegen de Bossche burgemeester Jack Mikkers. Hij beledigde woensdagavond bij een bewonersbijeenkomst de Marokkaanse gemeenschap, door te zeggen dat Marokkanen bovenaan staan als het om overlast gaat.

Mohamed Atrar, voorzitter van de moskee Al Houda in Amsterdam wil collectief aangifte doen tegen Mikkers. Iedereen die dat wil, kan daarbij aansluiten. De aangifte wordt gedaan op een politiebureau in Amsterdam.

"De uitspraken die de burgemeester van Den Bosch heeft gedaan over Marokkanen, hebben veel stof doen opwaaien. Vandaag kunnen we collectief aangifte doen. De aangifte staat klaar, je hoeft alleen het politiebureau binnen te lopen en de aangifte te ondertekenen. De politie is bekend met onze komst", staat in een bericht dat Atrar heeft verspreid.

"Wij vragen aan eenieder om zijn stem te gebruiken en ook aangifte te komen doen. Wij zeggen 'nee' tegen racisme en discriminatie."

Om twee uur, direct na het middaggebed, gaat een groep naar het politiebureau in Amsterdam, zegt Atrar.

"Het gaat om een hele brede aangifte, waarin we Mikkers betichten van haat zaaien, oproepen tot discriminatie en racisme. Het is daarna aan het OM om een oordeel te vellen. Vinden ze dit iets waarbij tot vervolging kan worden overgegaan", aldus Younes Hanin, die het woord voert over de aangiftes.

Enorme impact op Marokkaanse gemeenschap

"De woorden van Mikkers hebben een enorme impact op de Marokkaanse gemeenschap, ook in Amsterdam. Alle mensen in het land zijn geraakt. We willen een duidelijke rode lijn trekken. Dit kan niet," zegt Hanin.

"Juist in deze tijd van polarisatie verwachten we van bestuurders dat ze verbinding blijven zoeken. Burgemeesters horen hun woorden voorzichtig af te wegen. Afgelopen dagen kwam ook al een onderzoek naar buiten waaruit blijkt dat bij zes gemeenten gediscrimineerd wordt op de werkvloer. Dit soort uitspraken draagt niet bij aan herstel van vertrouwen."

Collectief aangifte doen, waarbij de aangiftetekst al klaar staan en er alleen getekend hoeft te worden, kan vooralsnog alleen in Amsterdam. "Maar iedereen, van Lutjebroek tot Wormerveer, kan zelfstandig in hun eigen gemeente aangifte doen. "

Uitspraken bij bewonersbijeenkomst

Bij een bewonersbijeenkomst in Den Bosch ging een vrouw woensdagavond tekeer tegen asielzoekers uit Syrië. "Dat zijn de ergste die er zijn, het ergste van heel de wereld. En die duwen ze dan hier bij ons neer", zegt ze.

"Alles wat er gebeurt: Syrië staat bovenaan." Burgemeester Mikkers reageert hierop met de woorden "Dat is niet waar, dat is Marokko."

Het gesprek werd gefilmd en online gezet. Een dag later bood Mikkers zijn excuses aan aan de lokale Marokkaanse gemeenschap.