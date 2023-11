Burgemeester diep door het stof na Marokkanen-uitspraak: 'Verdrietige dag'

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch gaat diep door het stof na een uitspraak die hij deed over Marokkanen. Op een bijeenkomst over asielopvang in Den Bosch-Zuid reageerde hij op een vrouw die zich boos maakte over Syriërs. "Dat zijn de ergsten", zei ze. Daar ging Mikkers tegenin, en hij noemde Marokko. Daar heeft hij nu spijt van. "Zware excuses zijn op z'n plaats."

Mikkers stond donderdagmiddag de media te woord, nadat hij eerder had gesproken met de Stichting Marokaanse Jongeren en vertegenwoordigers van de Marokkaanse en Syrische gemeenschap. "Ik had deze uitspraken niet moeten doen", zegt Mikkers. "Ik heb met heel veel mensen gesproken, fysiek en telefonisch. Ik wil excuses aanbieden aan iedereen die daar pijn van heeft. Ik heb alle mensen die een verbinding aan willen gaan met elkaar teleurgesteld. Zware excuses zijn op plaats." Filmpje op social media

Mikkers zag woensdagavond kort voor elf uur dat het fragment uit de bewonersbijeenkomst online stond, onder meer op X. Op de beelden is te zien hoe een vrouw tekeer gaat tegen asielzoekers uit Syrië. "Dat zijn de ergsten die er zijn, het ergste van heel de wereld", zegt ze. Vervolgens geeft ze aan dat mensen die hulp nodig hebben, dat volgens haar wel moeten krijgen. "Maar Syriërs hebben geen hulp nodig", gaat ze verder. "Alles wat er gebeurt: Syrië staat bovenaan." Burgemeester Mikkers reageert hierop met de woorden "Dat is niet waar, dat is Marokko." Hij wilde eerst spreken met vertegenwoordigers van de Marokkaanse en de Syrische gemeenschap, voordat hij er in de media iets over zou zeggen. Mikkers wilde 'proeven en voelen' wat zijn uitspraken met de mensen hebben gedaan. 'Ik snap dat er veel emotie en woede is'

De burgemeester denkt dat het lang duren voordat het vertrouwen in hem is hersteld. "Nieuwe bruggen moeten worden gebouwd. Het moet worden hersteld, dat is helder. Wij geven om iedereen en zien iedereen. Ik snap dat er veel emotie en woede is. Maar wat kapot is, kunnen we maken. Excuses kunnen niet groot genoeg zijn. Dit is een verdrietige dag voor de samenleving van Den Bosch en mij." De beelden waar het over gaat.