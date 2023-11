Twee vrouwen en kind raken gewond bij botsing, traumaheli komt in actie

Twee vrouwen en een kind zijn vrijdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk in Wouwse Plantage. Brandweer, politie en ambulances kwamen af op de melding. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen.

Twee auto's botsten rond het middaguur op elkaar op de kruising van de Plantagebaan met de Wildersedreef.

In de ene auto zat een vrouw met een kind. Zij zijn beiden naar het ziekenhuis gebracht. Ook in de andere auto raakte de bestuurster ernstig gewond. Zij is onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht.

De weg is afgesloten voor het verkeer. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend, de politie heeft een onderzoek ingesteld.