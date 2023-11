Buitenechtelijke affaire brengt wethouder in verlegenheid: einde carrière

Wethouder Toine van de Ven van de gemeente Vught heeft per direct zijn ontslag ingediend, dat meldt de gemeente in een persbericht. In een brief licht de wethouder zijn vertrek toe en zegt dat hij privé 'domme keuzes' heeft gemaakt die voor veel onrust zorgen. Volgens het Brabants Dagblad had de wethouder een buitenechtelijke affaire met een ex-gemeenteraadslid, daaruit zou ook een kind zijn geboren.

De relatie wist het tweetal tweeënhalf jaar stil te houden, schrijft het Brabants Dagblad. Vanwege geruchten in Vught heeft de wethouder aan het college van burgemeester en wethouders toegegeven wat er speelde, in de hoop dat het binnenskamers zou blijven. Tevergeefs. Vrijdagmiddag heeft de wethouder van openbare ruimte zijn ontslag ingediend. Het afscheid heeft hij geheel aan zichzelf te wijten, schrijft hij in zijn brief. "Ik heb privé domme keuzes gemaakt. Voor mij staan deze keuzes volkomen los van mijn functioneren als wethouder. Ik wilde graag met dezelfde inzet en motivatie mijn werk blijven voortzetten. Maar als de discussie meer gaat over mij als persoon dan over mijn beleid en inhoudelijke keuzes, kan ik niet goed functioneren." Ook vindt hij dat zijn gezin en de partij (PvdA/GroenLinks) teveel schade toegebracht worden door aan te blijven. Zijn ontslag komt volgens hem op een ongunstig moment nu er onder meer keuzes gemaakt moeten worden over locaties voor grootschalige energieopwekking in de gemeente en over cultureel centrum De Speeldoos. Hij gaat de komende tijd meer tijd en aandacht besteden aan zijn gezin. "In plaats van elke avond en weekend op pad te zijn voor de gemeente of een vereniging. Vanwege mijn drive én omdat ik het gewoon ook heel leuk vond, heb ik daar onvoldoende bij stil gestaan. Ondanks dat ik er wel regelmatig door anderen op ben gewezen. Het is misschien dan nu ook goed om een andere weg in te slaan." De gemeente Vught is vrijdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.