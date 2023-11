Rico Verhoeven slijpt de messen voor 'makkelijke' tegenstander

Bij zijn terugkeer in de kickboksring verwacht Rico Verhoeven uit Bergen op Zoom zaterdag geen heel zware kluif te hebben aan tegenstander Tariq Osaro. "Toen ik in 2014 wereldkampioen werd, was hij nog aan het voetballen", zei de zwaargewicht op een persconferentie daags voor het gevecht.

Verhoeven neemt het zaterdagavond in de Gelredome op tegen de 28-jarige Osaro. In vijf rondes strijden ze om de kampioensriem in het zwaargewicht van Glory, die al bijna tien jaar in het bezit is van Verhoeven.

Osaro had pas op 19-jarige leeftijd zijn eerste kickbokstraining. Als amateurvoetballer van Roda'46 in Leusden week hij wegens een blessure uit naar de sportschool. Na een snelle opmars de laatste jaren wacht zaterdag het grootste gevecht in zijn relatief prille carrière.

Zware knieblessure

Voor Verhoeven wordt het de elfde keer dat hij zijn titel gaat verdedigen. Door een zware knieblessure en zijn acteercarrière is het al wel ruim twee jaar geleden dat Verhoeven voor het laatst bij Glory in de ring stond.

In diezelfde periode stond Osaro tien keer in de ring. De Amersfoorter, die onder Nigeriaanse vlag vecht, heeft veel meer wedstrijdritme dan Verhoeven. "Dat kan misschien een klein voordeel zijn voor hem", zei Verhoeven volgens de NOS. "Hij heeft het momentum, maar ik beschik over een bak aan ervaring."

"Volle perszalen, veel aandacht, zaterdag een vol stadion en alle druk die erbij komt kijken. Ik ben dat allemaal gewend, voor hem is het nieuw. Echt, ik ben van een heel ander niveau."

