Bossche Moskeeën over uitspraak Mikkers: 'Dit is onze burgemeester niet'

De moskeeën Arrahma en Attakwa en de Stichting Marokkaanse Jongeren in Den Bosch zijn 'verbijsterd' over uitspraken van Jack Mikkers. Ze laten in een verklaring weten dat de Bossche burgemeester eerder deze week zijn 'ware aard heeft getoond' en dat hij 'niet onze burgemeester' is.

Mikkers kwam in opspraak na uitspraken over Marokkanen dinsdag tijdens een informatieavond over de locatiekeuze voor de opvang van asielzoekers. Een bezoeker zei toen dat 'Syrische mensen de ergste zijn', waarop de burgemeester antwoordde: "Dat is niet waar, dat is Marokko."

Donderdag maakte hij excuses en zei hij dat hij de context van zijn uitspraak beter had moeten schetsen. Hij wilde aangeven dat 'van de veiligelanders die in ons land komen en die betrokken zijn bij overlast, het COA aangeeft dat dit vooral om asielaanvragers uit Marokko gaat'.

Verbijstering

"De verbijstering is groot. Het ongeloof heeft plaatsgemaakt voor enorme boosheid. Deze burgemeester is geen burgemeester van alle inwoners van de stad. De manier waarop hij een volledige gemeenschap wegzet is zo verdrietig dat de woorden om dit te kunnen oplossen ontbreken. Deze burgemeester is de onze niet", zo staat in de verklaring van de Marokkaanse organisaties.

Ze vinden dat sprake is van 'de volgende stap in de verslechtering van de relatie tussen het gemeentebestuur en de Marokkaanse gemeenschap'. En wijzen erop dat de moskee Arrahma in Den Bosch eerder al ten onrechte als een bron van radicalisering door het gemeentebestuur is weggezet.

De ondertekenaars van de verklaring zeggen dat 'er geen woorden zijn die ons vertrouwen geven in een oplossing tot een werkbare relatie'.