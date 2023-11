Oproep van aantal Marokkaanse Nederlanders: 'Doe aangifte tegen Mikkers'

Een aantal Nederlanders met Marokkaanse roots doen een oproep om aangifte te doen tegen de Bossche burgemeester Jack Mikkers. Hij beledigde woensdagavond bij een bewonersbijeenkomst de Marokkaanse gemeenschap, door te zeggen dat Marokkanen bovenaan staan als het om overlast gaat.

De aangifte wordt gedaan op een politiebureau in Amsterdam.

"De uitspraken die de burgemeester van Den Bosch heeft gedaan over Marokkanen, hebben veel stof doen opwaaien. Vandaag kunnen we collectief aangifte doen. De aangifte staat klaar, je hoeft alleen het politiebureau binnen te lopen en de aangifte te ondertekenen. De politie is bekend met onze komst", staat in een bericht dat online wordt verspreid.

"Wij vragen aan eenieder om zijn stem te gebruiken en ook aangifte te komen doen. Wij zeggen 'nee' tegen racisme en discriminatie," staat in het bericht dat niet is ondertekend met specifieke namen en onder meer binnen de Marokkaanse gemeenschap wordt verspreid.

"Het gaat om een hele brede aangifte, waarin we Mikkers betichten van haat zaaien, oproepen tot discriminatie en racisme. Het is daarna aan het OM om een oordeel te vellen. Vinden ze dit iets waarbij tot vervolging kan worden overgegaan", aldus Younes Hanin, die het woord voert over de aangiftes. "Een collectief van prominente Marokkaanse Nederlanders zit hierachter."