Regio Songfestival: stemmen voor Brabantse inzending worden geteld

De lijnen van het Regio Songfestival zijn gesloten. Je kunt kon tussen kwart voor tien en tien uur stemmen op de muziekbroers Sam en Merijn. De twee broers uit Geertruidenberg vertegenwoordigen zaterdagavond Brabant tijdens het Regio Songfestival. Hier zongen ze hun lied 'Proost op het leven'.

Het Regio Songfestival is live te volgen bij Omroep Brabant via televisie, website, app, social media, radio en YouTube. Dit is de allereerste editie, die door de dertien regionale omroepen in Nederland wordt georganiseerd. Iedere provincie vaardigt een artiest af, met als doel de winst.

Uiteindelijk wordt de winnaar van de eerste editie voor twee derde bepaald door een vakjury en voor een derde door het publiek thuis. De winnaar gaat naar huis met een award en eeuwige roem.

Bekijk hieronder de Brabantse inzending: