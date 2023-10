Spanning stijgt voor het Regio Songfestival: 'Er komt veel op je af'

Nog een weekje en dan is het zover: de allereerste editie van het Regio Songfestival. Vrijdag was de officiële presentatie van alle dertien deelnemers in Utrecht, met een mix van allerlei dialecten, stijlen en optredens. De Brabantse inzending, Proost op het leven, gooit bij de medekandidaten alvast hoge ogen. En zelf hebben ze er eigenlijk ook wel vertrouwen in.

De spanning zit er bij de broers wel al een beetje in. Zaterdag 4 november is de grote dag en dat beginnen ze toch ook wel een beetje te voelen. "De aanloop is wel druk, er komt veel op je af", vertelt Sam. "Veel tv en radio dingen. Dan moet je de hele dag je buik inhouden en lachen." Dat is toch wel even wennen voor de zangers. "Ze pakken het heel groots aan", zegt broertje Merijn. "Dat had ik helemaal niet verwacht."

"Ik hoop vooral ook dat ik heel dronken mag zijn erna."

Zelf vinden de broers het nog een beetje lastig om hun kansen in te schatten. "Ik hoop vooral dat er veel mensen gaan kijken", zegt Merijn. "En gaan stemmen natuurlijk." Dat geldt ook voor broer Sam, al heeft hij zijn prioriteiten toch ergens anders liggen. "Ik hoop vooral ook dat ik heel dronken mag zijn erna", lacht hij. "Dat we de eerste plaats pakken en het nog een lange nasleep mag hebben."

"Ik vind het echt heel goed, ook echt heel typerend voor Brabant."

Onze eigen inzending, Sam en Merijn, schreven samen Proost op het leven. Het gaat over vriendschap, dankbaarheid en herinneringen maken met mensen die je dierbaar zijn. "Pluk de dag, geniet van het leven", geeft Sam ons mee. En dat valt ook goed in de smaak bij de andere inzendingen. Veel medekandidaten vinden het typisch Brabants. De klank, de boodschap en het drankske. "Sowieso wel top 3", voorspelt de Groningse inzending. "Ik vind het echt heel goed, ook echt heel typerend voor Brabant", zegt Remedy, de inzending van Rijnmond. "De gezelligheid, in de kroeg, dat komt echt wel goed over." Het Regio Songfestival is het allereerste programma dat alle regionale omroepen samen maken. Leuk detail: dat is ook hoe het Eurovisie Songfestival ooit is begonnen. De acts liggen enorm uit elkaar en ook de genres lopen uiteen. Van blazers in het Drents, tot een Groningse rap: er is een ruim aanbod aan nummers in het dialect. Het Regio Songfestival wordt op 4 november uitgezonden op Omroep Brabant. Bekijk hieronder de Brabantse inzending: