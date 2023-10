Muziekbroers Sam en Merijn gaan voor Brabant naar het Regio Songfestival

Sam en Merijn Knoop uit Geertruidenberg vertegenwoordigen op 4 november de provincie Brabant bij het Regio Songfestival. Dat is donderdagochtend bekendgemaakt in het radioprogramma WAKKER! van Omroep Brabant. Het lied 'Proost op het leven' is een sfeervol Brabants nummer.

De broers uit Geertruidenberg zijn heel blij dat ze nu zijn uitgekozen als dé Brabantse act voor het Regio Songfestival. "We wilden een lied maken dat past op een regionaal songfestival, dat universeel is en nationaal aanspreekt. Maar wel met een knipoog naar Brabant. Dat is goed gelukt", legt Sam uit. 'Proost op het leven' gaat over de kracht van vriendschap en saamhorigheid, met een Brabants tintje. Sam: "Iedereen heeft z'n eigen verhaal bij het nummer. Zo kun je diep in de put zitten en door je vrienden meegenomen worden naar de kroeg, waar je dan toch even van opleeft." De muzikale reis van Sam (29) begon in 2012 toen hij zichzelf gitaar leerde spelen en zangles nam. Vier jaar later tekende hij een platendeal en bracht hij zijn eerste single uit. Hij maakte een eigen versie van Gerard van Maasakkers z'n klassieker 'Hee gaode mee'. Sam krijgt vanaf dat moment muzikale versterking van zijn broertje Merijn (25). Het blijkt dat hun stemmen erg goed bij elkaar passen en hun muziek vindt al snel z'n weg naar landelijke radiozenders. Later voegt ook muzikant en componist Roy Koopmans (38) zich bij de twee broers. Hij heeft het nummer 'Proost op het leven' geschreven.

"We zijn verrast door het hoge niveau en de verschillende muziekstijlen."

Het eerste Regio Songfestival wordt op zaterdag 4 november gehouden in Utrecht. Alle dertien regionale omroepen doen mee aan dit liedjesfestival en sturen een deelnemer. Alle liedjes worden gezongen in het Nederlands of in de streektaal van de provincie. Omroep Brabant kreeg flink wat aanmeldingen van zangers, zangeressen en bands. De inzendingen zijn door een jury beoordeeld. "We zijn verrast door het hoge niveau en de verschillende muziekstijlen", zegt juryvoorzitter Maarten Kortlever van Omroep Brabant. "Uit alle inzendingen heeft het winnende liedje ons Brabantse hart gestolen."



Het Regio Songfestival wordt gepresenteerd door onder meer Stefania Liberakakis. De Grieks-Nederlandse zangeres vertegenwoordigde Griekenland op het Eurovisie Songfestival en presenteerde onlangs ook het Junior Songfestival. Ook Riks Ozinga en Bernadette Keizer van RTV Utrecht behoren tot de presentatoren. RTV Utrecht is de gastomroep van het het nieuwe liedjesfestival. Bekijk hier de Brabantse inzending van Sam en Merijn: