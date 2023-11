Regio Songfestival: 'Lied over de kroeg uit rollen, kan alleen in Brabant'

Sam, Merijn en Roy tuffen zaterdagochtend richting Utrecht naar het eerste Regio Songfestival. "Ik ben nu heel ontspannen maar zaterdagavond ga ik vast wat gezonde spanning voelen", zegt Sam Knoop. Samen met zijn broertje Merijn en muzikaal multitalent Roy Koopmans vertegenwoordigen ze zaterdagavond Brabant tijdens het eerste Regio Songfestival.

De broertjes Sam en Merijn zijn de zangers van het nummer 'Proost op het leven'. Roy begeleidt hen daarbij op de piano. Hij schreef en componeerde het nummer. "Ook die piano hoeft niet in de kofferbak", vertelt Sam met een lach. "We hebben alleen onze kleding achterin liggen en die is heel simpel; spijkerbroek, spijkerjasje en wit shirt."

"Tijdens de live uitzending krijgen we vijftig seconden om ons te installeren op het podium."

Het Regio Songfestival wordt rechtstreeks uitgezonden vanuit de stadschouwburg in Utrecht en is te zien op 13 regionale zenders. "In die schouwburg staat een piano klaar voor alle deelnemers, dus dat is gemakkelijk." Dit is niet alleen handig voor de artiesten maar ook voor de uitzending. "We hebben maar vijftig seconden om op het podium te komen en klaar te staan", legt Sam uit. "Daarom mogen we ook maar maximaal met vier artiesten op het podium staan. Wij zijn daarom nu met drie, maar anders hadden we ook nog wat 'strijkers' meegenomen."

"Niemand zingt vals maar enkele dialecten verstond ik niet."

Het is voor het eerst dat het Regio Songfestival wordt gehouden. Alle twaalf provincies plus de regio Rijnmond hebben een muzikale afvaardiging die hen vertegenwoordigt. Sam heeft de concurrentie al gehoord. "Iedereen kan zingen, het niveau is hoog. Je mag in het Nederlands of dialect optreden. Ik kon de Friese, Drenthtse en Limburgse nummers lastig verstaan, maar het klonk goed." Natuurlijk gaat 'Proost op het leven' met de eer naar huis. "De Groningse inzending is een goede tweede", zegt Sam. "Die is grappig, nuchter en actueel. Het gaat over Ter Apel, aardbevingen en het gezeur daarover."

"We hebben geen moeilijk nummer en iedereen herkent zich in de boodschap."

Sam heeft wel vertrouwen in hun eigen nummer. "Het is geen moeilijk nummer dus hebben we ook geen stress of een bepaalde noot wel gehaald gaat worden. Het is een nummer waarin iedereen zich kan herkennen. Het gaat over vriendschap, liefde en het waarderen daarvan." Het Brabantse trio krijgt veel reacties, vooral dat het wat wegheeft van Guus Meeuwis. "Dat vind ik een groot compliment, maar dat was niet de bedoeling. Ik heb het idee dat zodra een zachte g hoorbaar is, het al snel vergeleken wordt met Guus."

"We horen dat het een typisch Brabants nummer is, maar de argumentatie is wat twijfelachtig."

Brabant kent veel dialecten. Sam zingt daarom in het Nederlands maar inderdaad met een zachte g. Ergens zit wel het woord 'plekske' verstopt, maar daar blijft het bij. "Er zijn ook reacties dat het echt Brabants is want daar wordt 'gedronken' en 'rollen we de kroeg uit'. Tja", zegt Sam met een aarzeling. "In onze videoclip proosten we daarom expres niet met bier maar met whisky. Hele dure van Roy", grinnikt Sam. LEES OOK: De concurrentie geeft de Brabantse inzending veel kans. 'Proost op het leven' heeft een Brabants tintje en overtuigde daarmee de jury. De show in de Stadsschouwburg van Utrecht is zaterdagavond 4 november vanaf 20.30 uur live te volgen via televisie, website, app, social media, YouTube- en televisie bij Omroep Brabant.