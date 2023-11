Na ‘Ik schijt op Ajax’ op bil tatoeëert PSV-fan de Teletekst-stand

PSV op nummer 1 en Ajax helemaal onderaan op nummer 18. Dat leverde een historische Teletekstpagina op, die de Eindhovense Shakky Wan zaterdag op zijn lijf liet vereeuwigen: “Gewoon om die Ajacieden te vervelen.”

Het logo van de club op zijn been en ‘1913’, het oprichtingsjaar van de club, op zijn zij. De trotse Eindhovenaar heeft wel meer tatoeages die verwijzen naar zijn club. Hij twijfelde geen moment toen hij de historisch lage notering van Ajax op teletekst zag: "Ik heb meteen een afspraak gemaakt, dit gebeurt nooit meer." Een versimpelde versie weliswaar, want voor de gehele Teletekstpagina is op het versierde lijf van Wan geen ruimte.

Ajacieden treiteren, Shakky doet het maar al te graag. “Het is leuk om ze te vernederen”, zegt hij met een grote glimlach. “Als dat kan, ja dan doen we dat, dan zijn we er.” Bang om met zijn nieuwe tatoeage een uitwedstrijd te bezoeken is hij dan ook niet. “Dan doe ik mijn shirt omhoog en dan krijgen ze hem te zien, dat gaat bij ons nooit gebeuren!”

Het is ergens toch ook een apart beeld, een PSV’er die ‘Ajax’ op zijn lijf laat zetten. “Dat is niet de eerste”, antwoordt hij verrassend genoeg. Wan trekt zijn onderbroek naar beneden en daar prijkt de ander op z'n bil: “I shit on Ajax”.

Tattoo-artist Tim Hulsbosch kwam er speciaal voor naar de shop op zijn vrije dag. Tim is zelf geen voetbalfan, maar deze tatoeage zet hij graag: “Dit soort idiote tattoos zie je niet heel vaak voorbijkomen, dan is het wel grappig om daar een dag voor op te offeren.” Tatoeages die refereren aan PSV zet hij wel vaker, maar deze actie is ook voor hem een stunt. “Het is origineel, ik heb het nog niet voorbij zien komen. Dat is wel heel grappig. Het logo zet ik misschien wel elke week en dit zet je maar één keer in je leven.”

Dat Tim geen voetbalfan is, blijkt wel uit het feit dat 'Eredivise' verkeerd is gespeld. Of zou Shakky het woord verkeerd hebben aangeleverd?

Shakky is niet de enige met een bijzondere sporttattoo