Een Teletekst-tattoo uniek? Deze voetbalfans kunnen er ook wat van

Shakky heeft zaterdag de Teletekststand van de Eredivisie op zijn lijf laten tatoeëren waarin Ajax helemaal onderaan staat. Een bijzondere keuze en tattoo, maar die is zeker niet uniek. Deze voetbalfans gingen Shakky voor.

7-jarige met PSV-tattoo

Hij werd vijf jaar geleden in één keer een van de beroemdste PSV-fans van het land. De 7-jarige Cristiano Bovers werd door Fox Sports springend van geluk met een brandende fakkel in zijn hand in beeld gebracht op de tribune. Op zijn buik stond een enorme neptatoeage van het logo van PSV met de tekst kampioen 2018. Later liet Cristiano zijn ‘plakplaatje’ bij Corner82 in Eindhoven bijwerken. Ook daar was Omroep Brabant bij. LEES OOK: Cristiano (7) heeft enorme ‘PSV-tattoo’ op zijn buik: ‘Mijn vader wilde het graag’

Brabantse voetbalfan loopt met halve tatoeage

Hij liep tijdens de coronacrisis in 2020 enkele maanden noodgedwongen met een onafgemaakte tatoeage rond, maar de tatoeëerders mochten het kunstwerk op de linkerarm van Joop van Nistelrooij uit Den Bosch een paar maanden later toch voltooien. Met de logo's van zijn favoriete clubs Feyenoord, Manchester City en Millwall (Joop liet de Brabantse clubs voor wat ze waren) werd de laatste hand gelegd aan de uitbundige tatoeage van de voetballiefhebber uit Den Bosch. LEES OOK: Voetbaltatoeage van Joop is eindelijk klaar, want de tattooshop mag weer open Oops

Willem II-supporter Wesley Raaijmakers was er in 2019 zo zeker van dat zijn club de bekerfinale tegen Ajax zou gaan winnen, dat hij alvast een tatoeage van de beker op zijn rug had gezet. Zijn club ging alleen niet met de prijs naar huis. Het kan verkeren. Daarom ging Raaijmakers een paar dagen later weer naar de shop om de tatoeage iets aan te passen. Het eindresultaat viel beter uit dan de uitslag van de bekerfinale, vond Wesley. LEES OOK: Willem II-supporter past tatoeage aan na verliezen bekerfinale: 'Ik heb geen greintje spijt'

De tattoo van Wesley.

10-0!

Deze is ook bijzonder. PSV-fan en Eindhovenaar Jos Hofman liet in 2009, na de 10-0 overwinning van PSV op Feyenoord, een tatoeage van 20 bij 30 centimeter op z'n rug zetten met de tekst: 'PSV 10-0'. Ook zette hij er een kakkerlak bij die symbool staat voor Feyenoord. Jos overweegt zelfs later om nog een tattoo over die overwinning te zetten. Of dat gebeurd is, is onduidelijk. LEES OOK: Fan laat 10-0-zege tatoeëren

De tattoo van Jos.

NAC-fans laten zelfde tattoo zetten

Zestig NAC-supporters hebben in 2014 op één dag dezelfde tatoeage gezet. De fans maakten gebruik van een actie van Tattoo Lounge Breda, waarbij gratis de drie kruizen van de stad Breda op een lichaamsdeel naar keuze werden getatoeëerd. Vijf tatoeëerders waren de hele dag bezig om zestig NAC-liefhebbers van het Bredase beeldmerk te voorzien, veelal op hun been, arm of rug. LEES OOK: Zestig NAC-fans zetten op één dag zelfde 'Breda-tattoo'

Drie NAC-fans die de tattoo lieten zetten.