Peter Bosz zag ruime overwinning niet aankomen: 'De training was belabberd'

Peter Bosz zag de ruime zege van PSV in Almelo niet aankomen. Dat had alles te maken met de slechte training op vrijdag. Gelukkig kwam voor de trainer en zijn ploeg alles goed en was er een klinkende zege. “Dit is de ideale voorbereiding op de wedstrijd tegen Lens.”

Het zorgde ervoor dat Bosz onzeker werd. “Ik heb daar slecht van geslapen. De reserves liepen gewoon over de basisspelers heen. Maar misschien had het te maken met de storm. Ik had als voetballer ook liever regen dan wind.”

Door een vroege rode kaart voor Heracles kon PSV eenvoudig uitlopen naar een 6-0 zege in Almelo. Op voorhand had de trainer niet zo’n makkelijke zege verwacht. “Zeker niet als je de training van vrijdag zag. Die was echt belabberd. We hadden bagger getraind. Zo kende ik mijn ploeg helemaal niet.”

Uiteindelijk kwam alles goed en won PSV voor de elfde keer in de Eredivisie. Het kon daarnaast ook nog spelers rust geven in aanloop naar de Champions League wedstrijd tegen Lens. “Het was fijn dat we spelers eerder konden wisselen. Jerdy Schouten had vooraf al aangegeven dat hij zware benen had. Dan is het ideaal dat ik hem in de rust te kon wisselen.”

Ook andere dragende spelers konden vroegtijdig naar de kant gehaald worden. “Dit is de ideale voorbereiding op woensdag”, concludeerde Bosz. Dan moet PSV winnen van Lens om uitzicht te houden op overwintering in de Champions league. De generale repetitie was in ieder geval om van te genieten. “We hebben drie punten, zes goals, de nul gehouden en geen blessures opgelopen. Een perfecte avond.”

