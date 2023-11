Uitblinkende doelman kreeg appje van Vaessen: 'Ik voel de waardering'

Zeker niet alle toeschouwers in het Mandemakers Stadion zullen voor het duel tussen RKC Waalwijk en Feyenoord van Mark Spenkelink (26) hebben gehoord. Na zaterdagavond is dat anders, want de doelman van de Waalwijkers keepte de wedstrijd van zijn leven. “Ik heb eerder dit seizoen echt een paar keer gedacht dat het er voor mij niet inzat. Na deze week is dat gevoel compleet anders.”

Als derde doelman was zijn kans op speeltijd klein. “Keeperstrainer Bart Tinus verdient een groot compliment, want hij bleef me maar motiveren. Mijn kans zou nog wel komen zei Bart. Ik werd er op een gegeven moment schijtziek van, want mijn situatie veranderde niet. Daar waar anderen het misschien al hadden opgegeven en zouden stoppen, ben ik echter keihard door blijven werken.”

Door de heftige blessure van Etienne Vaessen en de blessure van Jeroen Houwen koos trainer Henk Fraser tegen FC Utrecht en Feyenoord voor Spenkelink onder de lat. “Wat er met Etienne gebeurde was verschrikkelijk. Ik heb er nachtenlang slecht van geslapen. We werken iedere dag samen en hebben een hele goed band. Ik hoop oprecht dat Etienne snel weer kan gaan spelen. Hij appte mij na afloop als één van de eersten met complimenten, een mooie waardering.”

Die complimenten kreeg hij van meer mensen, want tegen Feyenoord keepte hij ijzersterk. “Ik was na een uur spelen helemaal kapot. Zo speel je nooit en zo speelde ik voor de tweede keer in een week. Er zat ook wat spanning in mijn lijf. Na een goede redding groeide ik in de wedstrijd. Jammer dat de rode kaart de wedstrijd beïnvloedde. Dat we met 1-2 verloren, is geen schande tegen zo’n sterk Feyenoord.”

We mogen wel spreken van het sportieve hoogtepunt in zijn bijzondere carrière. Na jaren als reservekeeper bij Go Ahead Eagles keepte hij een half jaartje bij het Zweedse Karlstad BK. Na zijn periode in Deventer was hij werkloos, maar kreeg hij de kans bij Jong PSV. “Ik speelde wat wedstrijden en mocht meetrainen met het eerste. Zo kon ik me weer in de kijker spelen.”