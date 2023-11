Daders mislukte overval snackbar zijn tieners, een verdachte vrijgelaten

De verdachten die zaterdagavond werden aangehouden nadat ze probeerden een overval te plegen bij cafetaria en eethuis De Buurman aan de Oudedijk in Odiliapeel zijn 15 en 17 jaar oud en wonen in de gemeente Land van Cuijk. Dat maakte de politie zondagmiddag bekend.

De overval vond plaats rond halfacht 's avonds. Op dat moment waren in de snackbar de uitbater en wat klanten aanwezig. De overvallers kwamen binnen, dreigden met een steekwapen en probeerden de dagopbrengst mee te nemen.

Ingrijpen

Een automobilist zag in het voorbijgaan dat er iets mis was in de snackbar. Hij besloot te stoppen en te kijken wat er precies aan de hand was. Toen hij doorhad dat er een overval plaatsvond en hij de verdachten zag vluchten, besloot de automobilist in te grijpen. Hij zette met zijn auto de scooter, waarop de twee overvallers ervandoor probeerden te gaan, klem.

De overvallers gingen er daarop te voet vandoor en konden niet veel later door agenten worden aangehouden.

Vrij

Er werd ook nog een derde verdachte aangehouden, maar die bleek geen rol te hebben gespeeld bij de overval. Hij is inmiddels vrijgelaten.

