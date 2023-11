Friettent overvallen: verdachten door 'held' van scooter gereden

Bij een friettent aan de Oudedijk in Odiliapeel is zaterdagavond geprobeerd de dagopbrengst te stelen. Volgens de politie waren hier meerdere overvallers bij betrokken. Mede dankzij stoer handelen van een inwoner van het dorp kon de politie snel drie verdachten aanhouden.

De politie maakte rond negen uur melding van de poging.

De overvallers zijn na de mislukte beroving weggereden op een scooter. Tijdens die vlucht botsten ze tegen een personenauto. Die was van iemand uit Odiliapeel. Volgens een dorpsgenote had hij in de gaten dat er wat aan de hand was met de mannen en daarom reed hij de scooter aan. "Een heldendaad", volgens de vrouw.

De mannen vervolgden hun vlucht te voet, maar dat duurde niet lang, waarna de politie drie verdachten kon arresteren.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.