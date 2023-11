Auto van Esther vernield na 'herrie' op feestje: 'Voel me bedreigd'

Wat een feestelijke vijftigste verjaardag had moeten worden, is geëindigd met een zure nasmaak. De auto van Esther Witte uit Oss is zondagochtend vernield. 'Voor de herrie', is met verf op haar auto geschreven. En dat terwijl ze de hele buurt van tevoren netjes had ingelicht over haar feestje. "Ik ben er ziek van."

"Dat horen de buren natuurlijk wel, dus daarom heb ik iedereen ingelicht." Ze deed ruim van tevoren briefjes in de bus bij zo'n zestig adressen in de buurt. Daarin stond ook haar telefoonnummer, zodat mensen haar konden bellen als ze last hadden van het geluid. "Het was een heel leuk feestje en de herrie viel echt wel mee. Dat hoorde ik van meerdere buren. Na half twee 's nachts was het stil. Achteraf denk ik: had ik het maar niet gedaan", verzucht Esther.

"Ik ben zo boos. Ik begrijp er niets van", begint Esther haar verhaal. Zondagochtend ontdekte ze dat haar auto met verf en een mes was bewerkt. De reden? Esther vierde afgelopen vrijdag haar verjaardag in de tuin.

Zondagochtend werd de kersverse Sarah wakker met veel gemiste telefoontjes van buurtbewoners. Niet om haar nog te feliciteren, maar om te vragen of ze haar auto die ochtend al had gezien. "Ik ben meteen naar buiten gelopen en schrok heel erg." Op de zijkant van haar auto's stond in grote letters 'voor de herrie' geschreven. Het dak, dat van stof is, zat vol met scheuren. "Dat is met een groot mes gedaan denk ik, want de scheuren zijn zo groot en diep. Mijn hele dak is opengesneden."

Esther kan niet geloven dat iemand uit de buurt zoiets heeft gedaan. "Als je normale normen en waarden hebt, dan doe je dit toch niet?", vraagt ze zich hardop af. "Ik vind het echt te gek voor woorden dat iemand zoiets kan doen. Als je vond dat er zo veel lawaai was, had dan aangebeld of me een berichtje gestuurd. Of had desnoods de politie gebeld."