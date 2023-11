Olifantje geboren in Beekse Bergen: 'We zijn helemaal in de wolken!'

In safaripark Beekse Bergen is afgelopen weekend een olifant geboren. Het is het eerste kalf van Afrikaanse olifant Pina-Nessi. Ze heeft de naam Mosi gekregen.

De naam Mosi betekent 'eerstgeborene'. "De bevalling had niet beter kunnen gaan, het was echt hoe zoals we hadden gehoopt", laat hoofd dierenverzorging Yvonne Vogels weten. "Niet alleen het kalfje en Pina-Nessi doen het super goed, ook de andere olifanten in de groep gedragen zich voorbeeldig. Nu gaan we hard aan de slag om ervoor te zorgen dat de kleine zo goed mogelijk opgroeit."

Yvonne is dolgelukkig met de geboorte van Mosi. "Al 25 jaar werken we erg hard om een vruchtbare bijdrage te leveren aan het Europese fokprogramma van deze prachtige diersoort. Het is in die jaren niet zonder slag of stoot gegaan, dus we zijn als team helemaal in de wolken dat het goed is gegaan!"

Er zijn nog twee Afrikaanse olifanten drachtig in het safaripark, maakte Beekse Bergen eerder dit jaar al op feestelijke wijze bekend. Pina-Nessi's zus Bongi verwacht in het begin van 2024 een kalf. Het kalf van Punda, de moeder van Pina-Nessi en Bongi, wordt niet veel later verwacht.